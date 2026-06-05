El casting de Osasuna para su nuevo entrenador: cuatro candidatos con José Bordalás como estrella

Joaquín Anduro 05 JUN 2026 - 19:20h.

Osasuna sigue descartando opciones para el banquillo

Así están los banquillos de LaLiga 26/27: ocho salidas confirmadas, seis vacantes y dos dudas

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Uno de los pocos equipos de LALIGA EA Sports que aún no tiene entrenador para la temporada 26/27 es el CA Osasuna después de anunciarse la salida de Alessio Lisci una vez confirmada la sufrida salvación. Desde entonces, Braulio Vázquez se ha puesto manos a la obra con una lista de varios nombres en la que algunos como Carles Martínez se han caído con cuatro candidatos aún entre los que sobresale José Bordalás.

El técnico alicantino es uno de los nombres que maneja la dirección deportiva rojilla tal y como ha confirmado Matteo Moretto en Radio Marca. Su contrato con el Getafe acaba este 30 de junio y no ha habido acuerdo hasta la fecha para su renovación por lo que numerosos equipos como el Sevilla, el Espanyol o ahora los pamplonicas, han surgido como posibilidades.

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De hecho, a José Bordalás no le habría gustado nada la última oferta de ampliación de contrato por parte del Getafe a la baja, lo que ha allanado aún más su salida del Coliseum. En el sur de Madrid se preparan ya para el relevo en el banquillo con su exjugador Fabio Celestini como favorito para sustituirle.

Además de Bordalás, Osasuna mantendría en la agenda los nombres de varios técnicos que se han lucido esta campaña en LALIGA HYPERMOTION como Luis Miguel Ramis, Rubi o Luis García Fernández, tal y como informa As. El primero está libre tras anunciarse su salida del Burgos, con el que rozó el play off, mientras que los otros dos están inmersos en estas eliminatorias para subir a LALIGA EA Sports con el Almería y Las Palmas, respectivamente.

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Osasuna busca consolidar un proyecto en el banquillo

Precisamente, así llegó el año pasado Alessio Lisci al banquillo de El Sadar, después de un temporadón histórico con el Mirandés con el que se quedó a un gol del primer ascenso jabato a Primera en su historia. Un movimiento que no acabó bien para ninguno de los dos clubes ya que el italiano apenas ha durado una temporada en Osasuna tras una confianza final que les dejó rozando el descenso y los de Miranda de Ebro han caído a Primera RFEF.

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De estos cuatro candidatos a la espera de alguna opción de última hora podría surgir el entrenador de Osasuna para la temporada 26/27 buscando consolidar un proyecto que ni Vicente Moreno ni Alessio Lisci han logrado afianzar desde la salida de Jagoba Arrasate. Los que están ya descartados son Beñat San José, Imanol Alguacil o Carles Martínez, que ha firmado finalmente por el Bayer Leverkusen tras dejar el Toulouse.