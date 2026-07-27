Juan Pérez 27 JUL 2026 - 10:30h.

A día de hoy Roony Bardghji es el tercer extremo derecho de la plantilla

Los tres señalados para salir que el Barcelona quiere sacar cuanto antes: ya son un problema

Compartir







El FC Barcelona ha mejorado el nivel de sus bandas considerablemente hasta el punto de dejar a Roony Bardghji en la rampa de salida de manera irrevocable solo por los nombres que el sueco tiene por delante. El extremo de 20 años apenas ha tenido oportunidades bajo la sombra de Lamine Yamal y con los fichajes blaugranas de este mercado veraniego, su nombre empieza a sonar con fuerza en la Premier League.

La ausencia de referentes en la posición del '9' en ataque a la espera del culebrón Julián contrasta con el esfuerzo de Deco y Hansi Flick en reforzar los dos extremos con jugadores de primer nivel. A la excepcionalidad de Raphinha y Lamine Yamal ahora se les suman Adeyemi y Anthony Gordon con lo que eso supone para el resto de competidores para el mismo puesto: una salida casi definitiva. Y eso sin pensar en la continuidad de Ferrán, que puede caer a banda con facilidad así como Gordon puede jugar también en la punta de ataque.

PUEDE INTERESARTE El Barcelona se topa con una realidad por Aymeric Laporte y el Athletic zanja la duda

Bardghji llegó en 2029 como una joven promesa a muy bajo precio, pero apenas ha tenido oportunidades para demostrar su nivel en los 871 minutos que ha disputado. Después de una temporada donde no ha convencido a Flick, la apuesta blaugrana es de mucha más experiencia, por lo que una de sus joyas pasa por el interés del mercado que lo ve como una oportunidad desde Inglaterra en el caso del Brighton.

Las gaviotas están pendientes de la salida del Yankuba Minteh, pretendido por el Liverpool, una operación que puede cambiar el rumbo de Bardghji para probar suerte en la Premier League. En Sport cuentan que no es el único club que se ha interesado en él desde Inglaterra, pero las conversaciones pueden prolongarse a expensas de otros movimientos aunque el Barcelona quiere buscarle una salida con lógica.

El club busca un traspaso con opción de recompra porque creen en la calidad del jugador a pesar de ser conscientes de que no tiene hueco en la plantilla actual. Fue una oportunidad de mercado a solo dos millones de euros porque acababa contrato, y ahora su futuro apunta lejano a Can Barça.