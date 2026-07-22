La operación salida del Barça, estancada pese a la predisposición del club

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El FC Barcelona tiene un problema con la operación salida. Tras confirmar el fichaje de Anthony Gordon y tener cerrada la llegada de Karim Adeyemi, los esfuerzos de la dirección deportiva apuntan no sólo a la figura de Julián Álvarez, sino también a una rampa de salida que, de momento, está algo pausada. Hay, como mínimo, tres jugadores señalados para salir, pero de momento ninguno ha hecho las maletas.

Marc André ter Stegen es el primer señalado y, en su caso, la operación más encaminada. El alemán tiene un acuerdo con el Ajax pero, según señala el diario Marca, aún quedan por resolver aspectos burocráticos para que su llegada a Ámsterdam en forma de cesión se pueda hacer oficial. En cualquier caso, su marcha no peligra y es cuestión de días, si bien es cierto que se está demorando varios días más de lo esperado inicialmente.

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Bardghji y Casadó, dos operaciones paradas en el Barcelona

El segundo señalado es Roony Bardghji, probablemente el caso más estancado. No consiguió aprovechar sus pocas oportunidades durante el pasado curso y en el club consideran que lo mejor es una salida, sin haber decidido aún si será en forma de traspaso o cesión. A diferencia de otros futbolistas, no parece que su marcha esté demasiado encaminada y, de momento, sigue trabajando a las órdenes de Hansi Flick.

El tercer jugador que debería salir es Marc Casadó, que parece señalado desde hace varios meses. El Barça cree que tiene un buen valor de mercado y que podría hacer caja con un traspaso. Han sonado cantos de sirena desde Arabia Saudí, pero la operación no termina de coger forma, sea cual sea el destino. Ni siquiera la lesión de Frenkie de Jong cambiará la situación del centrocampista español, cuyo futuro apunta a estar lejos del Camp Nou.