Celia Pérez 22 MAY 2026 - 09:54h.

Diogo Leite termina contrato con el conjunto alemán

La Real Sociedad apela a la mejor versión de Take Kubo antes del escaparate del Mundial

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A punto de finalizar la temporada y sin terminar de levantar el vuelo tras conquistar la Copa del Rey, la Real Sociedad comienza a dar los primeros pasos para la que será la plantilla de Pellegrino Matarazzo la próxima campaña. Para ello, la dirección deportiva comienza a tomar las primeras decisiones, como es la no renovación de Aritz Elustondo, pero también se afana en esos refuerzos que deben elevar el nivel del equipo este verano.

En este sentido, según publica el periodista Rudy Galleti, el cuadro donostiarra ha puesto el punto de mira en Diogo Leite. El defensa del Unión Berlín queda libre este verano al termina contrato con el club alemán y estaría en el radar de la Real Sociedad. A sus 27 años, el central zurdo apunta a ser uno de los nombres del mercado veraniego y su llegada a Donosti no será nada fácil. En la puja hay equipos como el Everton, Eintracht o Besiktas.

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Es evidente que el problema del central es uno de los que ocupa a Erik Bretos, pero también, según contó hace unos días el periodista Adur Sarasua de la Agencia EFE, el director deportivo también habría iniciado la búsqueda de un refuerzo para la delantera txuri urdin. De hecho, la semana pasada habría mantenido una reunión con Vlado Lemic.

Este afamado agente de futbolistas cuenta con un interesante ramillete de jugadores representados, como Alexander Isak entre otros, que podrían estar sobre la mesa de Erik Bretos. La temporada aún no ha finalizado y el baile de nombres está a punto de comenzar. Lo que está claro es que el club deberá ir en serio en este mercado de fichajes para afrontar una temporada que viene con garantías. Metidos en Europa League, los de Pellegrino Matarazzo tendrán que encarar una campaña exigente por delante.