Fran Fuentes 10 JUL 2026 - 11:49h.

El presidente de la Juve responde: "Las puertas están abiertas, no solo a Sorloth"

El Deportivo se cuela entre Atlético de Madrid y Real Sociedad: puja y fichaje de futuro

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El Atlético de Madrid trabaja en el mercado de fichajes en busca de uno o más delanteros. Si atendemos a las últimas informaciones, Mason Greenwood, que apuntaba al Fenerbahçe, parece que firmará finalmente por el conjunto rojiblanco. Asimismo, Nicolo Tresoldi es otro nombre con bastante fuerza para reforzar el equipo. Y es que las posibles ventas de Julián Álvarez y de Alexander Sorloth, obligan a Mateu Alemany a tomar decisiones rápidas e inteligentes. No obstante, con el ariete noruego, quien se encuentra concentrado con su selección y jugará los cuartos de final del Mundial, parece que las negociaciones se han estancado. Y es que la Juventus de Turín, quien más fuerte estaba pujando por el delantero en este verano, parece haber cambiado el tiro.

En este sentido, según informa el diario L'Équipe, la Juventus se ha focalizado en negociar por Randal Kolo Muani. El delantero del Paris Saint-Germain, que jugó a préstamo el pasado curso en el Tottenham, sería ahora mismo la máxima prioridad para cerrar el frente de ataque. A sus 27 años, el delantero de Bondy sigue buscando la estabilidad en un club después de la millonada que el PSG pagó al Eintracht de Frankfurt por su traspaso hace apenas tres años.

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Así las cosas, el conjunto transalpino buscaría el regreso del delantero francés, a quien ya tuvo en sus filas durante seis meses, entre enero y julio del 2025. Ahora, después de que jugadores como Jonathan David o Luis Openda no terminen de arrancar como bianconeri, la vecchia signora buscaría el regreso del punta francés. En este sentido, el conjunto parisino estaría pidiendo un traspaso de 40 millones de euros, todavía lejos de los 30 que ofertó en primer lugar la Juventus. Pese a todo, y aunque clubes como el Tottenham se han metido por medio, hay voluntad para que la operación salga adelante y podría darse a través de una cesión con obligación de compra.

La Juventus retoma contactos con Vlahovic y Sorloth queda en un segundo plano

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Esto no implica que se descarte automáticamente el fichaje de Alexander Sorloth por la Juventus. Es más, el club bianconero se está moviendo para firmar a dos delanteros. Sin embargo, en los últimos días se han retomado conversaciones con Dusan Vlahovic. El serbio, de quien se habló fuertemente para firmar por el FC Barcelona, quedó sin equipo tras vencer su contrato con la Juve. Sin embargo, tras su lesión, es un fichaje que suscita dudas pese a que llegaría con la carta de libertad. En este sentido, el entorno del ariete se ha vuelto a poner en contacto con la dirección deportiva de la Juventus para abordar su regreso. Un "hola, olvidona" de manual.

Según informa Tuttosport, el delantero, que salió tras no alcanzar un acuerdo con su club, ahora estaría dispuesto a rebajar sus pretensiones. Si bien espera al Barça, los movimientos del club azulgrana no indican que vaya a producirse ese acercamiento. Entretanto, Vlahovic ha rechazado una oferta de ocho millones netos por temporada por parte del Besiktas, ya que entiende que aún le queda fútbol para jugar en la élite. Eso sí, en ese primer contacto, la secretaría técnica de la Juventus ha dejado claro cuál es su tope: le ofrecerían dos temporadas, con un salario de seis millones netos al año.

En este sentido, si bien la Juventus no se ha olvidado de Alexander Sorloth, en este momento ha priorizado otras vías. En respuesta específicamente a eso, el presidente de la Juventus, Giovanni Carnevali, afirma que el jugador del Atlético de Madrid sigue siendo una opción: "Las puertas están abiertas. No solo para Sorloth, sino también para otros muchos jugadores", ha afirmado en las últimas horas. Por tanto, habrá que esperar acontecimientos.