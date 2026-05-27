Alpine se viste de lujo con Gucci: el histórico acuerdo de la marca para aterrizar en la F1

Alberto Cercós García 27 MAY 2026 - 15:21h.

Alpine competirá bajo el nombre de 'Gucci Racing Alpine Formula One Team' a partir del inicio de la temporada 2027

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Gucci desembarcará en la Fórmula 1 de la mano de Flavio Briatore y Alpine a partir de 2027, en un movimiento que convertirá a la firma italiana en el primer patrocinador principal de lujo dentro de la categoría reina del automovilismo. El equipo pasará a llamarse “Gucci Racing Alpine Formula One Team” y competirá con una identidad visual inspirada en la histórica casa de moda, en una alianza que busca unir el prestigio del lujo con la competitividad y la proyección global de la F1.

La colaboración también servirá para lanzar Gucci Racing, una nueva plataforma creada por la marca italiana para desarrollar proyectos vinculados al deporte, el rendimiento y la exclusividad. Desde la compañía destacan que la Fórmula 1 se ha convertido en uno de los escaparates internacionales más potentes para conectar con nuevas audiencias y reforzar la presencia cultural de las marcas, algo que encaja con la estrategia de expansión y modernización de Gucci dentro de un deporte cada vez más influyente a nivel mundial.

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En el plano deportivo, Alpine considera que esta unión llega en un momento clave para el crecimiento de la escudería, que continúa trabajando para consolidarse entre los equipos punteros del campeonato. Dentro de ese proyecto aparecen nombres como el de Franco Colapinto, uno de los jóvenes talentos que orbitan alrededor del entorno de la Fórmula 1 y cuya presencia refuerza el interés mediático y comercial del equipo francés. Además de la presencia en pista, la alianza entre Gucci y Alpine incluirá experiencias exclusivas, contenido especial y futuras colaboraciones comerciales con el objetivo de construir una plataforma de gran impacto a largo plazo.

Flavio Briatore, sobre la sinergia

“Asociarme con una marca tan prestigiosa como Gucci en la Fórmula 1, como patrocinador principal del equipo Alpine Formula One, es algo de lo que me siento increíblemente orgulloso. Además, me entusiasman las posibilidades que ofrece esta colaboración con Gucci y los grandes logros que podemos alcanzar juntos a nivel global.

El equipo de Enstone tiene una larga trayectoria haciendo las cosas de forma diferente a los demás y ya ha demostrado que la moda puede triunfar en la Fórmula 1. Con el rendimiento mejorado en pista y Alpine logrando su mejor puntuación histórica al inicio de la temporada, esta nueva colaboración con Gucci demuestra el creciente impulso del equipo. Me gustaría agradecer a Luca de Meo y Francesca Bellettini su confianza y dedicación en el proyecto, y por ayudar a que esta asociación se hiciera realidad", cuenta Flavio Briatore en un comunicado oficial.