Koke, Griezmann, Lookman, Sorloth y Giménez, las nuevas incorporaciones en los ‘Peaky Blinders’

Saray Calzada 11 MAR 2026 - 19:23h.

El Atleti promociona la nueva película con sus jugadores vestidos como los protagonistas de ‘Peaky Blinders’

Una de las series más vistas en 'Netflix', los 'Peaky Blinders' han tenido unas nuevas incorporaciones. Koke, Griezmann, Lookman, Sorloth y Giménez se han incorporado al equipo, pero solo para promocionar la nueva película que se estrenará próximamente en la plataforma. Los jugadores del Atlético de Madrid se han vestido como en los protagonistas de la serie para ser los que protagonicen su propio largometraje en el Metropolitano. Las redes oficiales del club han emitido el vídeo de los futbolistas.

Forma parte de la “alianza estratégica” entre el Atlético de Madrid y Netflix “para promocionar uno de sus grandes estrenos en 2026: ‘Peaky Blinders: El hombre inmortal’, la película que expande el universo de la aclamada serie”.

Un acuerdo comercial

“Los valores del Atlético de Madrid, la pasión de nuestra afición y las posibilidades técnicas del Riyadh Air Metropolitano, uno de los recintos deportivos más modernos del mundo, han permitido que la empresa estadounidense de entretenimiento vía 'streaming' desembarque en el mundo del fútbol en España a través de nuestra entidad”, destacó el club rojiblanco.

“Como parte de la colaboración, Koke, Giménez, Griezmann, Sorloth y Lookman han participado en el rodaje de un cortometraje ambientado en el universo ‘Peaky Blinders’, el cual puede disfrutarse tanto en los canales del club como en los de Netflix”, afirmó el Atlético en un comunicado.

Además, en el partido de LALIGA EA Sports del próximo sábado contra el Getafe en el Metropolitano, los “aficionados podrán disfrutar de grandes sorpresas relacionadas con la familia Shelby (protagonista de la película y la serie) en las horas previas al partido en la Fan Zone del Riyadh Air Metropolitano”.

También “el primer equipo” del Atlético de Madrid llegará al estadio “acompañado por vehículos de época y un nutrido grupo de representantes de la banda de la familia Shelby”.

Asimismo, en el descanso del encuentro, “todos los atléticos que hayan asistido al partido disfrutarán de un show sorpresa en el terreno de juego, compuesto por un espectacular juego de luces y sonido y muchos Peaky Blinders”.