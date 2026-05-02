Alberto Bravo 02 MAY 2026 - 12:01h.

El centrocampista de 17 años no ha debutado con el Fortuna tras sumar 14 convocatorias

Berto Suárez, técnico del Celta Juvenil: "Llegamos a la Copa de Campeones con ganas de no ponernos techo"

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VigoEl Celta Fortuna aplazó la clasificación matemática para disputar la fase de ascenso a Segunda División tras perder ante Osasuna Promesas por la mínima en Balaídos. Fredi Álvarez volvió a darle minutos a juveniles como Aldrine Kibet, que cuajó una gran actuación. Volvió a ser titular Anxo Rodríguez mientras que jugadores como Anthony Khayat o Mateo Sobral se quedaron en el banquillo. En el caso del joven centrocampista de Soutomaior es la decimocuarta convocatoria en el filial esta temporada sin el premio de debutar.

A sus 17 años el internacional español, representado por Jorge Mendes, aún tiene pendiente el estrenarse con el Fortuna. Fredi Álvarez lo ha citado en innumerables ocasiones. Habitual en los entrenamientos del Celta Fortuna el centrocampista es uno de los pilares del Juvenil de División de Honor, que disputará la Copa de Campeones.

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Fredi Álvarez explicó que gestionar su caso "no es sencillo. Nuestra plantilla es corta, de 21 futbolistas. La hemos completado con Anxo porque tenemos tres licencias en el primer equipo como son Javi Rodríguez, Jones y Yoel Lago". "No nos hemos reforzado en enero cuando todos se han reforzado porque creíamos que nuestros refuerzos venían desde Jan o Joel López que estuvo lastrado, venían desde Kibet que hasta enero no podía contar con minutos", agregó.

Darle oportunidades a los jugadores juveniles "para nosotros es difícil pero fácil a la vez. Son chicos preparados y en el caso de Mateo viene porque consideramos que tenemos que tener dos medios centros en el banquillo por lo que pueda pasar".

Sobre la ansiedad que le puede producir ser citado continuamente sin llegar a tener el premio del debut el entrenador reveló que "hemos hablando con él". "Me gustaría, que no se si va a suceder, que pueda llegar a debutar igual que debutó Anxo en el último partido de liga del año pasado porque se lo había merecido y Mateo está en el mismo escenario".

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"Mateo es un chico juvenil del primer año, del 2009, que tiene una cabeza tremendamente ordenada y es consciente de lo que hay. Lo tenemos que traer porque tenemos que tener dos mediocentros en el banquillo muchas veces y lógicamente no siempre le podemos dar lo que me gustaría poder darle", continuó explicando Fredi Álvarez.

El entrenador del Fortuna subrayó que "esto forma parte también del aprendizaje de los chicos" en su proceso para alcanzar el fútbol profesional. Mateo Sobral, que se entrena de manera habitual con el Fortuna, baja a jugar con el Juvenil. Junto a Berto Suárez suma algo más de 2.000 minutos de juego a lo largo de 30 partidos, 24 como titular. En ellos ha marcado dos goles.

El de Soutomaior, que el pasado mes de enero cumplió 17 años, suma dos temporadas en el Juvenil de División de Honor siendo una de las piezas más importantes del equipo al llevar la manija de los de Berto Suárez, que se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa de Campeones a la UD Las Palmas en busca del título de Liga y una plaza para la próxima edición de la Youth League.

Sobre la filosofía de acelerar procesos en la cantera "Desde que Álex Otero y Marco Garcés se pusieron al mando todos entendimos cuál es el proyecto". Recordó que en las tres primeras temporadas de Primera Federación los minutos paras los juveniles eran prácticamente inexistentes: "El año pasado 9.000 minutos y ahora nos vamos acercando a los 6.000".

"Es una auténtica barbaridad lo que estamos haciendo, es una auténtica barbaridad que con gente tan joven el equipo compita y estamos exponiendo esos chicos jóvenes prematuramente en escenarios complejos y complicados", añadió.

"Estamos en buena salud a nivel de cantera pero seguiremos con el mismo proyecto, vendrán resultados menos buenos y el proyecto sigue siendo el mismo. Lo más importante es que entendamos la línea que se ha marcado desde el club y el resultado es una consecuencia del trabajo", concluyó Fredi Álvarez.