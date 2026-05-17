Alineaciones confirmadas de Atlético de Madrid y Girona en la Jornada 37

Andrea Esteban 17 MAY 2026 - 16:46h.

El Girona llega obligado a puntuar para seguir peleando por la permanencia

Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA EA Sports

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Ya hay onces oficiales para el duelo entre el Atlético de Madrid y el Girona en el Riyadh Air Metropolitano de la jornada 37 de LALIGA EA SPORTS. Diego Pablo Simeone apuesta por un equipo muy reconocible pese a las numerosas bajas, mientras que Míchel introduce varios cambios en un Girona que se juega buena parte de la permanencia.

Todas las miradas estarán puestas en Antoine Griezmann, que disputa su último partido en el Metropolitano con la camiseta rojiblanca. Simeone le mantiene en el once titular para una noche cargada de emoción y homenaje al máximo goleador histórico del Atlético de Madrid.

Alineaciones confirmadas del Atlético de Madrid - Girona

El Girona llega muy exigido tras no pasar del empate ante la Real Sociedad. El conjunto catalán necesita puntuar para llegar con más margen a la última jornada frente al Elche y evitar complicaciones mayores en la pelea por la salvación.

El Atlético afronta el choque sin Marcos Llorente, Giménez, Nahuel Molina, Pablo Barrios, Johnny Cardoso ni Julián Álvarez, mientras que el Girona no puede contar con Portu, Van de Beek, Vanat ni Ter Stegen.

XI del Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri; Obed Vargas, Koke, Álex Baena; Lookman, Giuliano y Antoine Griezmann.

XI del Girona: Gazzaniga; Arnau Martínez, Vitor Reis, Francés, Álex Moreno; Witsel, Ounahi, Iván Martín; Tsygankov, Bryan Gil y Joel Roca.