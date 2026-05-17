Posibles alineaciones del Atlético de Madrid - Girona para la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 17 MAY 2026 - 06:55h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Atlético de Madrid y Girona de la jornada 37

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El Atlético de Madrid recibirá al Girona en la jornada 37 de LA LIGA EA Sports en un encuentro que se disputará el domingo 17 de mayo a las 19:00h en el Estadio Riyadh Air Metropolitano. El conjunto colchonero viene de ganar en la jornada intersemanal por cero goles a dos a Osasuna y llega al partido de este fin de semana con muchas bajas. Los de Diego Pablo Simeone ya no se juegan nada, pero aún así se espera un once titular contra el Girona. El club catalán empató contra la Real Sociedad y tiene dos partidos por delante en los que se juega la vida. Los de Míchel Sánchez buscarán dar la sorpresa en el feudo rojiblanco para llegar al último partido de liga frente al Elche con algo más de oxígeno.

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Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ganó a Osasuna en el encuentro de la jornada 36 por 1-2. Los de Diego Pablo Simeone, pese a no jugarse nada, vencieron al conjunto navarro con los goles de Ademola Lookman y Alexander Sorloth. El club rojiblanco llega al encuentro frente al Girona con muchas bajas pero no está previsto que Simeone alinee un once con jugadores del filial como ha hecho recientemente. El técnico argentino no podrá contar con Marcos Llorente ya que fue expulsado contra Osasuna y tampoco con José María Giménez, Johnny Cardoso, Nahuel Molina, Pablo Barrios y Rodrigo Mendoza, que están lesionados. Tampoco llegarán finalmente Nicolás González y Julián Álvarez, que no se ejercitaron este sábado, aunque sí podría tener minutos Giuliano Simeone. Respecto al once, se espera que Obed Vargas ocupe la posición de Llorente y que Álex Baena y Antoine Griezmann, en su último partido como local con el Atlético de Madrid, sean titulares.

Posible once del Atlético de Madrid frente al Girona:

Portero: Oblak

Defensas: Ruggeri, Hancko, Le Normand, Pubill

Centrocampistas: Obed Vargas, Koke, Baena

Delanteros: Lookman, Sorloth, Griezmann

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Posible alineación del Girona

El Girona no pudo superar a la Real Sociedad y se ha metido en más apuros de cara a estas dos últimas jornadas ligueras, con la visita al Metropolitano y el duelo directo ante el Elche de la última. Míchel Sánchez no podrá contar con Cristian Portu, Vladyslav Vanat ni, Marc-André ter Stegen ya que están lesionados y tampoco llegará finalmente Donny van de Beek. Con respecto al once, Cristhian Stuani apunta a salir de nuevo desde el banquillo tras sus dos últimos goles salvadores en un once con algunas dudas dependiendo del cansancio.

Posible once de Girona frente al Atlético de Madrid:

Portero: Gazzaniga

Defensas: Álex Moreno, Blind, Reis, Arnau

Centrocampistas: Beltrán/Iván Martín, Witsel, Ounahi

Delanteros: Lemar, Roca/Echeverri, Tsygankov