Uno por uno y notas del Atlético de Madrid en El Sadar, un sobresaliente y dos suspensos

Lookman y Sorloth, goleadores ante Osasuna

Las dos menciones (y una indirecta) de Florentino Pérez al Atlético de Madrid y Gil Marín

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El Atlético de Madrid ha logrado una victoria ante CA Osasuna (1-2) que le permite seguir vivo en la lucha por la tercera plaza. Los goles de Lookman y Sorloth, uno en cada mitad, dieron el triunfo al equipo rojiblanco en El Sadar, en un duelo intenso condicionado por el flojo arbitraje de Guzmán Mansilla.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del Atlético de Madrid en su visita a Osasuna.

Juan Musso (6): el VAR le salvó de un penalti inexistente justo antes del descanso. Sacó una mano espectacular a Budimir a los 66 minutos, pero se quedó sin portería a cero tras el gol de Kike Barja en el descuento.

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Marcos Llorente (6): rozando el sobresaliente, seguro en defensa y asistiendo a Sorloth para hacer el 0-2 llegando a línea de fondo tras una buena jugada con Pubill... pero dejó a su equipo con diez en el 79' tras una segunda amarilla muy clara.

Pubill (9): MVP. Será un escándalo si no está en el Mundial. Fiable atrás, seguro por arriba, a punto de marcar un golazo en el primer tiempo, asociándose con Llorente para hacer el 0-2 e impermeable en defensa.

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Hancko (7): protagonizó una gran intervención justo antes del descanso para evitar el empate. Budimir le ganó la espalda en la más clara de Osasuna en el primer tiempo, pero incluso se atrevió en ataque con un par de pases de mucho mérito.

Ruggeri (5): no sumó en ataque, pero cumplió en defensa.

Thiago Almada (3): otro partido intrascendente. Al menos esta vez no salió señalado, pero fue incapaz de sumar por la derecha al principio y por la izquierda después. 5 pérdidas, 1 de 5 en duelos y sólo 19 intervenciones con balón. Sustituido al descanso.

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Rodrigo Mendoza (SC): falló un mano a mano a los 11 minutos justo antes del penalti del 0-1 y se marchó lesionado en el 16' tras la ejecución del mismo. Le Normand entró en su lugar.

Koke (5): regaló un balón a Budimir imperdonable a los 24 minutos. Probablemente, su único error en todo el encuentro, si bien es cierto que no apareció tanto como debería para marcar los tempos del partido.

Obed Vargas (4): gris, más apagado que otros días. Volcado ligeramente a la izquierda de inicio, con poco protagonismo con balón e incapaz de dominar la medular junto a sus compañeros.

Lookman (6): anotó el 0-1 de penalti en una primera mitad en la que generó poco, aunque se movió bien de espaldas. Le faltó algo de tino para generar más ocasiones en las llegadas ofensivas de los colchoneros. Sustituido en el 82'.

Griezmann (5): provocó el penalti que generó el 0-1. Alternó jugadas en las que movió bien y rápido el balón contras en las que estuvo poco preciso y algo lento. La calidad es innegable, pero físicamente está llegando justo a este tramo final de curso. Y aún así, completó los 90 minutos.

Sustituciones del Atlético de Madrid ante Osasuna

Le Normand (5): sustituyó a Mendoza a los 18 minutos. Salió en la foto del gol de Kike Barja en el 91'.

Sorloth (6): entró por Almada en el descanso. Un disparo horrible nada más entrar, el 0-2 a placer de cabeza y otra jugada a la contra que no supo culminar a tiempo. Podría haber aportado más en el juego áereo.

Lenglet (SC): entró ya en el 82' por Lookman tras la expulsión de Llorente para fortalecer la defensa.