Ángel Cotán 26 MAY 2026 - 10:25h.

El navarro Alex Remiro se queda fuera de la terna

Luis de la Fuente explica su decisión final en la portería de España y la llamada a Joan García

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Luis de la Fuente tomó varias decisiones importantes en la lista para el Mundial, pero quizás la más complicada residió en la portería. El año de Joan García, Zamora en LALIGA EA Sports, obligaba a incluir en la convocatoria de 26 al guardameta culé. Una entrada que provocaba la salida de Álex Remiro, tercer portero hasta la fecha e importante en la unión del vestuario.

Así las cosas, los tres guardianes de los palos españoles en la cita mundialista de Estados Unidos, México y Canadá serán Unai Simón, David Raya y Joan García. Tres porteros del más alto nivel que generan ahora otra pregunta: ¿Quién será el titular ante Cabo Verde? La respuesta solo la tiene Luis de la Fuente, pero Julen Guerrero, que conoce muy bien al seleccionador, tiene claro lo que hará.

Julen Guerrero no duda con el portero titular de Luis de la Fuente

En su última comparecencia en Radioestadio Noche, el icono del Athletic Club analizó la lista mundialista e incluso se mojó con nombres propios. Uno de ellos fue el de Gavi, gran novedad en la convocatoria de Luis de la Fuente y con el que tampoco tenía dudas: "De la Fuente lo tenía claro con Gavi; además el nivel de Gavi en este final ha sido muy alto".

Aunque no todo lo tuvo claro. El portugalujo Julen Guerrero valoró las que a su juicio entendía que habían sido las principales dudas del seleccionador en la lista definitiva para el Mundial: "Es posible que al tema de los centrales y el delantero centro sea a lo que le ha dado más vueltas el seleccionador".

Por último, el tema estrella. El exfutbolista vizcaíno fue cuestionado por la titularidad en la portería de España y ahí no duda. Julen Guerrero también demostró seguridad en este asunto: "Creo que Unai Simón seguirá siendo titular en el Mundial, se lo ha ganado" valoraba el de Portugalete que ahora trabaja en el Estepona.