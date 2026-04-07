Vídeo: El gol del Arsenal en el 91' que le pone a un paso de semifinales de la Champions League

Agencia EFE 07 ABR 2026 - 23:56h.

Kai Havertz decidió en el descuento un partido en el que David Raya cuajó una auténtica exhibición de paradas

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El Arsenal se impuso este martes (0-1) en Lisboa al Sporting de Portugal con un tanto de Havertz en el minuto 91 que le acerca a las semifinales de la UEFA Champions League, en una eliminatoria que se decidirá en Londres. El partido fue soso, con dominio del gunner, aunque el conjunto lisboeta se mostró muy incisivo en las contras y dispuso de algunas ocasiones claras para batir a David Raya. Sin embargo, el guardameta español jugaría un partidazo impresionante, deteniendo absolutamente todos y cada uno de los acercamientos peligrosos que dejaron los lusos.

La primera oportunidad la tuvo en Sporting, gracias a un pase magistral con el exterior del central marfileño Diomande al extremo zurdo uruguayo Maxi, que sorprendió por el costado a la defensa del Arsenal y se quedó solo ante Raya, que logró despejar el esférico con la yema de los dedos y el balón se estrelló en el larguero. El Sporting tenía claro que había que sorprender a los de Arteta por las bandas y así lo hizo en el minuto 9, cuando Geny Catamo se adentró en el área por la derecha y disparó cruzado, con una buena intervención del meta internacional español David Raya.

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Mientras el Sporting defendía en bloque, el Arsenal apostaba por el ataque estático, con Odegaard y Zubimendi repartiendo juego. Los 'gunners' también mostraron mucho peligro a balón parado, primero en el minuto 13 con un centro al área pequeña que a punto estuvo de rematar a placer Zubimendi, aunque se anticipó para enviar a córner el central Diomande. Madueke estuvo a punto de marcar un gol olímpico y el balón se estrelló en el larguero. El partido era demasiado táctico con escasas ocasiones de gol y antes del descanso un tímido disparo de Odegaard desde fuera del área fue lo más llamativo. Al descanso, tablas justas entre Arsenal y un Sporting bien plantado en defensa que sueña con pasar por primera vez a unas semifinales de Liga de Campeones, mientras disfruta de una eliminatoria de cuartos a la que no llegaba desde 1983, cuando fue eliminado por la Real Sociedad.

El desenlace del partido, con exhibición de David Raya, llegaría en la segunda parte

En el inicio de la segunda mitad, el Arsenal fue más protagonista y llegó con mayor profundidad, aunque el Sporting no renunció a las transiciones rápidas, como la que propició un tiro cruzado dentro del área rival de Trincão que se marchó fuera de la meta de Raya en el minuto 56. El primer susto para los locales llegó en el minuto 62, cuando Zubimendi anotó un gol magistral desde fuera del área, aunque el tanto fue anulado por fuera de juego de Gyokeres tras la revisión del VAR.

El Sporting pudo adelantarse en el minuto 82, tras una buena jugada por la izquierda del colombiano Suárez, que centró atrás para que rematara de cabeza Geny Catamo, aunque Raya demostró su gran nivel con una mano que evitó la ventaja de los verdiblancos. De nuevo en el minuto 86, duelo entre Catamo y Raya, que volvió a salvar al Arsenal con una buena intervención en dos tiempos. El gol de la victoria del Arsenal llegó en el minuto 91 gracias a una buena jugada de Martinelli, que sirvió para que Havertz firmara el tanto que allana el camino del equipo inglés hacia las semifinales.