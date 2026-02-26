Fran Fuentes 26 FEB 2026 - 15:45h.

El club blanco sigue buscando opciones para reforzar su defensa el próximo curso

El mensaje tranquilizador de Raúl Asencio tras salir del hospital: "Ha sido un susto"

Compartir







Gabriel Magalhaes, jugador del Arsenal, es el último nombre en sonar como posible fichaje del Real Madrid. Más allá del eterno debate en el centro del campo, donde el objetivo sería el Vitinha, en el club blanco son conscientes de que las constantes lesiones en el eje de la zaga le han perjudicado. Ante la marcha segura de David Alaba y la también posible de Antonio Rüdiger, tendrán que traer a alguien. A eso hay que sumar la incógnita de Éder Militao, quien va a lesión grave por temporada y en el club lo saben. Es por eso que nombres como el de Nico Schlotterbeck cobran fuerza, pero no es la única opción que se monitoriza desde el club blanco.

Y es que, según apunta el portal británico TeamTALK, el Real Madrid ha preguntado al Arsenal por el futbolista brasileño, de 28 años y 1.90 metros, de cara a negociar un posible traspaso. En este sentido, la respuesta del conjunto británico habría sido rotunda: no. Los de Mikel Arteta no están dispuestos a deshacerse de una de sus piezas clave en defensa, y no necesitan en absoluto el dinero de un gran traspaso, por lo que no están dispuestos a negociar la venta de Gabriel Magalhaes bajo ningún concepto. Como curiosidad, precisamente el Arsenal tiene monitorizado a Víctor Valdepeñas, jugador del Real Madrid Castilla, y podrían hacer una oferta importante de cara al próximo verano. En cualquier caso, son operaciones independientes, no relacionadas una con la otra.

La apuesta del Arsenal para ganar títulos incluye no dejar salir a Gabriel Magalhaes

La citada información apunta a que el Arsenal se han cansado de que los grandes jugadores se marchen a otros clubes en busca de los títulos y el éxito deportivo. Por esta razón están haciendo una gran apuesta para tratar de mantener a sus futbolistas, mediante contratos de larga duración y salarios elevados, para que se sientan a gusto en el Emirates Stadium. Así las cosas, la intención del club es, desde hace varias temporadas, luchar por los grandes títulos. Este curso, sin ir más lejos, lo han fiado todo a ganar la Premier League, donde aventajan al Manchester City en cuatro puntos con un partido más.

Así las cosas, los gunners quieren convertirse no ya en uno del 'Big Six', sino en un candidato real a los títulos, a la par que Liverpool o City. Lejos queda (o eso pretenden) la etapa en la que jugadores como Robin van Persie, Samir Nasri o Alexis Sánchez se marchaban del club para ganar títulos en otros clubes de la Premier, sabiendo que en el Arsenal no podrían optar a ganar la Premier League o la UEFA Champions League. Ese plan, por supuesto, pasa por retener a los mejores jugadores del equipo, y eso incluye a Gabriel Magalhaes. Por tanto, el