Joaquín Anduro 10 MAY 2026 - 20:30h.

Así jugaron los hombres de Guillermo Almada

Aarón Escandell estalla contra los árbitros y deja en el aire su futuro en el Oviedo: “Parece que nos quieren bajar”

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El Real Oviedo finalizó 0-0 su partido ante el Getafe evitando el descenso matemático en un partido en el que los asturianos finalizaron con nueve jugadores por las expulsiones de Javi López, polémica y de Kwasi Sibo, más clara.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto carbayón en la jornada 35 de LALIGA EA Sports.

Aarón Escandell [7]: Una vez más, dejó un completo repertorio de paradas para salvar un empate que evita el descenso matemático con nueve futbolistas sobre el campo.

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Nacho Vidal [7]: Estuvo muy participativo en ataque durante la primera mitad, más de lo visto en el último tramo de temporada, aunque se tuvo que centrar en defender tras las expulsiones.

Eric Bailly [-]: Apenas pudo aguantar unos minutos sobre el terreno de juego después de un choque de cabezas con Satriano nada más arrancar.

Dani Calvo [8]: Otra buena actuación del central con un gran número de despejes durante todo el encuentro teniendo que pelear con los dos delanteros del Getafe y la pelea que ambos (y Mario Martín en el arranque) ofrecen.

Javi López [4]: Estaba cuajando un buen partido el canario aportando también en ataque hasta que vio la roja directa en una jugada muy polémica ante la que terminó indignado.

Kwasi Sibo [1]: Mal partido del futbolista ghanés en su regreso a la titularidad sin mostrarse fiable con el balón ni en los duelos ante los intensos centrocampistas del Getafe hasta su expulsión absurda cuando el equipo estaba ya con uno menos.

Alberto Reina [6]: Lo pasó mal ante el Getafe bajando al centro del campo pero terminó entonándose al ganar importancia en el juego y estuvo mejor en la segunda parte sosteniendo a los suyos con nueve.

Haissem Hassan [6]: El internacional egipcio fue una de las novedades en el once titular carbayón y, pese a que no le salieron todos los regates ni mucho menos, fue el artífice de la mayoría de ocasiones mientras estuvo en el campo. Sustituido con un gran cabreo tras la roja de Javi López.

Ilyas Chaira [7]: La ocasión más clara de toda la primera mitad estuvo en sus botas con un remate muy complicado de volea con la zurda que se estrelló en el palo. Siempre se muestra peligroso.

Thiago Fernández [3]: Uno de los peores partidos del argentino desde que llegara al Real Oviedo, bajando las buenas prestaciones que había mostrado habitualmente.

Fede Viñas [6]: Otra lección de pelea del futbolista uruguayo en todos los duelos aéreos con los duros zagueros azulones y dejando incluso detalles de calidad como un caño durante la primera mitad.

Sustituciones de Guillermo Almada en el Real Oviedo-Getafe

David Costas [8]: Le tocó salir por el cambio de Eric Bailly por conmoción y mantuvo a raya a los atacantes del cuadro getafense.

Rahim Alhassane [7]: Entró después de la expulsión de Javi López y dejó un gran despliegue físico durante el tiempo que estuvo en el terreno de juego.

Santi Cazorla [7]: Mientras se sigue especulando con su futuro, el futbolista asturiano ayudó a mover el balón y a aguantarlo cuando el equipo estaba con dos menos.

Lucas Ahijado [-]: El defensa entró en los últimos minutos.

Álex Forés [-]: Pudo volver a disponer de minutos entrando en el tramo final.

Thiago Borbas [-]: Poco tiempo por delante desde su entrada al campo.