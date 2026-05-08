Joaquín Anduro 08 MAY 2026 - 20:26h.

Alberto Reina podría pasar al doble pivote del Oviedo

El Real Oviedo desea la continuidad de Santi Cazorla y plantea varios escenarios: "Habrá que definir cómo"

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El Real Oviedo afronta este domingo un partido ante el Getafe en la jornada 35 de LALIGA EA Sports en el que podría confirmar su descenso matemático a Segunda en caso de derrota ante un equipo con el que ya cayó en el Coliseum. El técnico uruguayo prepara el partido con un cambio notable en su once de gala después de varias jornadas en las que, salvo modificaciones puntuales, había optado por una alineación muy reconocible.

El protagonista es Alberto Reina, que ha participado como enganche por detrás de Fede Viñas desde que el entrenador charrúa se hiciera cargo del equipo carbayón allá por el mes de diciembre. El de Chiclana ha hecho pleno de titularidades desde entonces, mejorando sus prestaciones como una pieza clave en los ataques y también en defensa como una de las primeras balas de la presión, y siempre lo ha hecho en esta posición.

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Ahora, Reina podría jugar en el doble pivote tal y como ha ensayado Guillermo Almada en El Requexón para aprovechar las particularidades del Getafe, que suele entregar la pelota al rival. Sin ir más lejos, en el partido de la primera vuelta, a pesar del triunfo 2-0 de los de José Bordalás y la expulsión de Fede Viñas, la posesión fue para los asturianos.

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Los cambios en el once de Guillermo Almada para el Real Oviedo-Getafe

El damnificado será uno de los hombres que ha ocupado el doble pivote hasta la fecha entre Kwasi Sibo y Nico Fonseca, aunque Santiago Colombatto también ha tenido sus oportunidades, como el día de La Cartuja. Uno de ellos será el acompañante de Alberto Reina en el centro del campo permitiendo que Hassan forme una línea de mediapuntas muy ofensiva junto a Thiago Fernández e Ilyas Chaira.

La única baja será la de Leander Dendoncker por lesión en un once en el que la defensa también podría cambiar con respecto a la derrota con el Betis. Eric Bailly podría volver a la titularidad con David Costas y Dani Calvo peleando por ser el acompañante del marfileño.