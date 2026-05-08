Posibles alineaciones del Oviedo - Getafe para la jornada 35 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 08 MAY 2026 - 06:26h.

Los detalles de los posibles onces del encuentro entre Real Oviedo y Getafe de la jornada 35

La combinación que convertiría al Oviedo en equipo de LALIGA HYPERMOTION en la jornada 35

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El Real Oviedo recibirá al Getafe en la que será la jornada 35 de LA LIGA EA Sports y el encuentro se disputará el domingo 10 de mayo a las 18:30h en el Carlos Tartiere. El Oviedo viene de perder por 3 goles a 0 contra el Betis en el pasado encuentro de liga y se ha quedado algo descolgado de la lucha por la salvación. Los de Guillermo Almada habían despertado y la esperanza por mantener la categoría estaba viva, pero después de la derrota contra el Elche y la de esta jornada, el equipo asturiano está 20º con 28 puntos, a más de dos partidos de los equipos que marcan la zona de no peligro. El Getafe perdió por 0 goles a 2 contra el Rayo Vallecano y acumula 3 derrotas y 2 victorias en los últimos cinco encuentros. Los de José Bordalás siguen soñando con los puestos europeos, pero han desaprovechado dos partidos como locales donde no han conseguido ningún punto. El conjunto azulón está 7º con 44 puntos, a tres del Celta de Vigo.

Posible alineación del Real Oviedo

El Real Oviedo perdió frente al Real Betis por tres goles a cero en el partido anterior de liga y sus opciones para salvarse pasan por ganar todo y que sus rivales puntúen menos que ellos. La dinámica del conjunto asturiano era positiva pero las dos derrotas seguidas frente al Elche y al Betis ha sido un golpe de realidad para el sueño de salvar la categoría. Guillermo Almada afronta esta final con una idea clara de once y con la única duda de Leander Dendoncker, que no se sabe si podrá llegar al partido. Respecto a la alineación, el técnico uruguayo tendrá que decidir entre David Costas y Dani Calvo para el puesto de central derecho y entre Colombatto y Fonseca para el acompañante de Sibo en la medular.

Portero: Aarón Escandell

Defensas: Javi López, Bailly, Costas/Calvo, Nacho Vidal

Centrocampistas: Reina, Sibo, Colombatto/Fonseca

Delanteros: Thiago Fernández, Viñas, Chaira

Posible alineación del Getafe

El Getafe perdió frente al Rayo Vallecano por cero goles a dos en la jornada 34 de LA LIGA EA Sports. El conjunto azulón no aprovechó algunas de las rotaciones que Íñigo Pérez realizó pensando en la vuelta de las semifinales de la Conference League contra el Estrasburgo y salió derrotado del derbi madrileño. Los de José Bordalás tienen, empezando por el de esta jornada, cuatro encuentros frente a rivales que están clasificados en peor posición. Para el partido contra el Oviedo, la única baja será la de Juanmi Jiménez. Martín Satriano tiene una distensión en una rodilla y no se sabe si va a llegar. Respecto al once, el técnico alicantino tendrá que decidir entre Mario Martín y Adrián Liso para el tercer centrocampista y aunque Borja Mayoral ya esté recuperado, no habrá cambios en la delantera si Satriano progresa positivamente.

Portero: David Soria

Defensas: Iglesias, Romero, Duarte, Djené, Kiko Femenía

Centrocampistas: Arambarri, Milla, Mario Martín/Liso

Delanteros: Satriano/Liso, Luis Vázquez