Uno por uno del Getafe ante el Rayo Vallecano: pocos se salvan de la quema

Saray Calzada 03 MAY 2026 - 18:17h.

El partido general del equipo fue nefasto, Arambarri lo tuvo para empatarlo de penalti, pero desaprovechó la oportunidad

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Partido duro y bronco el del derbi madrileño. Si hubiera que dar puntuación por el 'fair play' muchos se llevarían un cero porque hubo en fases del partido en donde estaban más preocupados por la confrontación con el rival que en jugar y dar espectáculo de fútbol. El Getafe llegaba a esta cita con el objetivo de ganar para pelear hasta la última jornada por hacerse con un puesto europeo, pero en el primer tiempo estuvo lejos de quererlo.

Bordalás hizo cambios al descanso para cambiar al equipo e intentar dar la vuelta al marcador. Mejoró algo el conjunto azulón, pero sin asediar la portería de Batalla. En una acción del portero con Luis Vázquez señalaron la pena máxima. Arambarri lo falló y el Rayo sentenció con el tanto de Nteka (0-2).

Los titulares del Getafe

David Soria (6): contuvo a su equipo e hizo algunas paradas para evitar que el marcador fuera más amplio en su contra.

Kiko Femenía (1): su presencia fue inexistente.

Abqar (4): muy blandito en algunas acciones con Alemao que le ganó la posición en varias jugadas

Duarte (3): se cargó con una amarilla pronto que le haría medirse en las siguientes acciones del partido, pero tuvo una buena acción defensiva con Pep Chavarría cuando ya se plantaba solo ante Soria. Pero lo que Duarte te da, Duarte te lo quita. En la siguiente acción con Nteka estuvo muy blandito y acabó con el segundo tanto del Rayo.

Juan Iglesias (4): partió como central izquierdo, pero a Bordalás no le gustó cómo estaba su equipo y cambió la situación táctica del equipo sobre el campo y se fue al lateral derecho. No fue su mejor encuentro con la camiseta del Getafe.

Davinchi (5): fue de los que también cambió su posición con el cambio táctico y en todas las posiciones estuvo muy activo. A veces demasiado enérgico y con alguna acción bronca con los jugadores del Rayo Vallecano. En definitiva, mucha energía, pero mal focalizada.

Liso (1): no aportó nada de chispa al Getafe.

Luis Milla (4): le costó entrar en el juego y su equipo lo notó.

Arambarri (0): el '8' de los azulones tuvo desaparecido en combate prácticamente todo el primer tiempo y además dio el toque que necesitó Camello para hacer el gol para el Rayo antes del descanso. El colmo de su partido fue cuando falló el penalti que suponía el empate.

Martín Satriano (5): muy peleón y recuperando balones, pero algo más errático a la hora de dar el pase.

Luis Vázquez (6): muy intermitente en el ataque, perdió el balón que originó el gol del Rayo en el minuto 38, pero consiguió que un remate suyo de cabeza se estrellara en el palo. Fue la ocasión más clara del Getafe en el primer tiempo. En la segunda mitad mejoró y su pelea en el área le llevó a provocar el penalti.

Los suplentes de José Bordalás

Diego Rico (4): casi más pendiente de contener al equipo que de generar peligro en ataque.

Kamara (4): aportó la chispa que le hacía falta al Getafe, pero tras el penalti fallado de su compañero todo se apagó.

Sancris (3): algún centro al área y poco más aportó al equipo.

Borja Mayoral (s.c): regresaba de lesión, pero apenas tuvo contacto con el balón

Javi Muñoz (s.c):