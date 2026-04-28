Pablo Sánchez 28 ABR 2026 - 17:38h.

La gran diferencia de puntos en la Real Sociedad entre Sergio Francisco y Matarazzo

Se marchó al Getafe en 2024

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La historia reciente de la Real Sociedad está plagada de éxitos, recientemente con la conquista de la Copa del Rey. Pese a los buenos tiempos que corren, no todos los son o han sido protagonistas de este buen hacer opinan bien del club txuri urdin. Uno de los que vertio su opinión sobre la entidad y su pasado en ella fue Diego Rico. El lateral, actual futbolista del Getafe, desveló lo mal que salió del conjunto txuri urdin en 2024 después de que lo hubiesen renovado apenas unos meses antes.

Durante una charla en el podcast de La Otra Grada, Diego Rico recordó lo mal que lo pasó aquel tiempo y cargó contra la gestión de la situación por parte de Roberto Olabe, director deportivo de la Real en aquel tiempo. Tampoco habló bien de la charla que mantuvo con Imanol Alguacil al respecto.

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La confesión de Diego Rico

"Que no iba a ser nadie en el equipo, que iba a perjudicar al equipo, la persona que me trató como basura. En marzo renuevo dos años y en junio el director dpeortivo me dice que me tengo que ir. Yo sé que iban a traer a otro lateral izqueirdo. Que te renueven, te digan que te lo has ganado en el campo, que te traten como te han tratado, pues estuve muy jodido. Me dijeron que me iban a tratar como uno más entrenando, pero iba en deventaja. Digo no pasa nada, yo voy a trabajar para ganarme un puesto. El último día de mercado me mandan un mensaje, que no iba a ser nadie en el equipo, que iba a perjudicar al equipo", continuó con Imanol.

"Al dia siguiente se lo digo y me dice que ya no iba a entrenar con el equipo. Ni yo he hecho algo más ni nada, que directamente buscate un sitio en el que te quieran cuando me acabas de renovar dos años. Fue un verano muu duro. La persona que me trató como basura, que cada uno saque sus conclusiones"