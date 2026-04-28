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La gran diferencia de puntos en la Real Sociedad entre Sergio Francisco y Matarazzo

Pellegrino Matarazzo, durante un partido de la Real Sociedad
Pellegrino Matarazzo, durante un partido de la Real Sociedad. Europa Press
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La Real Sociedad vive un principio de temporada inimaginable a principios de campaña. Tras la marcha de Imanol Alguacil, Sergio Francisco fue el encargado de coger unas riendas del primer equipo que tuvo que abandonar a los meses, con una plantilla perdida y muy lejos de su mejor versión. Y tras él y una breve estancia de Jon Ansotegi de manera interina, Pellegrino Matarazzo aterrizó en la entidad txuri urdin devolviendo la ilusión a toda una hinchada.

Desde la llegada del estadounidense, el equipo ha conseguido dar un giro radical a la situación, volver a recuperar la confianza y luchar por todo, alzándose así con el título de Copa del Rey en la final ante el Atlético de Madrid. Un éxito que reflejan claramente los números y es que Matarazzo ya ha firmado 16 partidos en LALIGA al frente del equipo, los mismos que Sergio Francisco, y la diferencia entre uno y otro es abismal.

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En los 16 partidos que estuvo al cargo Sergio Francisco cosechó un total de cuatro victorias, cuatro empates y ocho derrotas, haciendo un total de 16 puntos, mientras que con Pellegrino Matarazzo, el equipo ha conseguido siete victorias, cinco empates y cuadro derrotas, que le han llevado a sumar un total de 26 puntos.

Pellegrino Matarazzo, en Vallecas
Pellegrino Matarazzo, en Vallecas. LALIGA
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Más allá de la traducción en puntos en LALIGA, Pellegrino Matarazzo ha conseguido dotar al equipo de identidad y confianza, clave en la temporada para escalar posiciones en la tabla y llevar al club hasta una final de Copa del Rey que acabaría conquistando hace unas semanas. El equipo maneja un nivel altísimo, siendo capaz de imponerse a rivales como al Atlético de Madrid en Copa o al Barça de LALIGA. Una temporada que aún puede dejar mejores sensaciones en los cinco partidos ligueros que aún quedan por delante hasta final de campaña.

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