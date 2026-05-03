Alineaciones confirmadas de Getafe y Rayo Vallecano en la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS

Andrea Esteban 03 MAY 2026 - 15:13h.

Importantes bajas en ambos equipos, especialmente en ataque

Así queda la clasificación por la plaza extra de Champions League tras todos los partidos de ida de semifinales

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El derbi madrileño entre el Getafe CF y el Rayo Vallecano supone una jornada clave en LaLiga EA Sports. El Coliseum será escenario de un duelo con objetivos muy distintos pero igual de urgentes: Europa para los azulones y mantener el pulso competitivo (con la Conference en mente) para los franjirrojos.

Un Getafe europeo ante un Rayo con rotaciones

El equipo de José Bordalás llega sexto con 44 puntos y, pese a la derrota ante el FC Barcelona, sigue en puestos europeos. El contexto invita al optimismo: sumar en casa ante un rival que podría rotar es clave para afianzar su posición.

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Enfrente, el conjunto de Íñigo Pérez viene de un vibrante 3-3 ante la Real Sociedad y con la mente también puesta en la Conference League. Las bajas y el desgaste europeo obligan a gestionar esfuerzos.

Alineación del Getafe

Portero: David Soria

David Soria Defensas: Juan Iglesias, Domingos Duarte, Abqar, Davinchi, Femenía

Juan Iglesias, Domingos Duarte, Abqar, Davinchi, Femenía Centrocampistas: Arambarri, Luis Milla, Adrián Liso

Arambarri, Luis Milla, Adrián Liso Delanteros: Luis Vázquez, Satriano

Alineación del Rayo Vallecano