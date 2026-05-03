Competicion:
Alineaciones confirmadas de Getafe y Rayo Vallecano en la jornada 34 de LALIGA EA SPORTS
Importantes bajas en ambos equipos, especialmente en ataque
Así queda la clasificación por la plaza extra de Champions League tras todos los partidos de ida de semifinales
El derbi madrileño entre el Getafe CF y el Rayo Vallecano supone una jornada clave en LaLiga EA Sports. El Coliseum será escenario de un duelo con objetivos muy distintos pero igual de urgentes: Europa para los azulones y mantener el pulso competitivo (con la Conference en mente) para los franjirrojos.
Un Getafe europeo ante un Rayo con rotaciones
El equipo de José Bordalás llega sexto con 44 puntos y, pese a la derrota ante el FC Barcelona, sigue en puestos europeos. El contexto invita al optimismo: sumar en casa ante un rival que podría rotar es clave para afianzar su posición.
Enfrente, el conjunto de Íñigo Pérez viene de un vibrante 3-3 ante la Real Sociedad y con la mente también puesta en la Conference League. Las bajas y el desgaste europeo obligan a gestionar esfuerzos.
Alineación del Getafe
- Portero: David Soria
- Defensas: Juan Iglesias, Domingos Duarte, Abqar, Davinchi, Femenía
- Centrocampistas: Arambarri, Luis Milla, Adrián Liso
- Delanteros: Luis Vázquez, Satriano
Alineación del Rayo Vallecano
- Portero: Batalla
- Defensas: Pathé Ciss, Joshua Vertrowd, Mendy, Lejeune, Balliu
- Centrocampistas: Pacha, Gumbau
- Delanteros: Camello, De Frutos, Alemao