Posibles alineaciones del Getafe - Rayo Vallecano para la jornada 34 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 01 MAY 2026 - 12:38h.

Los detalles de los onces del partido

Locura en Vallecas y un puente de acampada para conseguir entradas para la vuelta en Estrasburgo: "Por amor al Rayo"

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El Getafe recibe al Rayo Vallecano en la que será la jornada 34 de LA LIGA EA Sports. El derbi madrileño se disputará en el Coliseum Alfonso Pérez el domingo 3 de mayo a las 16:15h y enfrenta a dos clubes que necesitan la victoria para cumplir sus objetivos. El Getafe perdió por 0 goles a 2 frente al FC Barcelona en la pasada jornada y se encuentra 6º con 44 puntos. Los de José Bordalás, pese a perder, siguen en puestos europeos y un buen desempeño de Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, su rival para esta jornada, en la Champions y Conference les podría catapultar a la Europa League. El conjunto de la franja viene de empatar a 3 contra la Real Sociedad en un partido loco donde remontaron un 1 a 3 marcando un tanto en el minuto 84 y otro en el 99. Los de Íñigo Pérez, que están 11º y con 39 puntos en liga, ganaron frente al Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Conference League y se prevé que haya rotaciones para esta jornada.

Posible alineación del Getafe

El Getafe perdió frente al Barcelona en la pasada jornada de LA LIGA EA Sports y quiere seguir manteniendo vivo el sueño europeo así que el partido frente a un Rayo Vallecano, más pendiente de la Conference League, se presenta como una oportunidad clave para sumar 3 puntos. José Bordalás no podrá contar con Juanmi Jiménez ni con Borja Mayoral, que llevan varias semanas de baja por lesión y tampoco con Dakonam Djené, Mario Martín y Zaid Romero, que están sancionados. El técnico alicantino suplirá esas bajas con Boselli y Abqar en defensa y en el centro del campo solo tendrá la duda de Adrián Liso o Veljko Birmancevic. Luis Vázquez volverá a la titularidad y el Getafe continuará con el 5-3-2.

Posible once del Getafe frente al Rayo Vallecano:

Portero: David Soria

Defensas: Iglesias, Duarte, Boselli, Abqar, Femenía

Centrocampistas: Arambarri, Milla, Liso/Birmancevic

Delanteros: Satriano, Luis Vázquez

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano empató frente a la Real Sociedad en la jornada 32 de LA LIGA EA Sports en un encuentro loco, repleto de polémica y que se decidió en el descuento. Los de Íñigo Pérez fueron capaces de sobreponerse a los tres tantos del conjunto vasco y los goles de Florian Lejeune en el minuto 80 y Alemao en el 99, le dieron el empate a los de Madrid. Los de la franja ganaron/perdieron ante el Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Conference League y se prevé que el técnico navarro haga rotaciones. No podrá contar con Luiz Felipe, Álvaro García y Diego Méndez, ya que están lesionados y tampoco con Isi Palazón, que ha sido sancionado para 7 partidos. Randy Nteka es la única duda. Respecto al once, Balliu podría entrar por Ratiu, el 'Pacha' Espino sería titular y toda la zona ofensiva la ocuparían jugadores con menos minutaje durante toda la temporada.

Posible once del Rayo Vallecano frente al Getafe:

Portero: Batalla

Defensas: Espino, Mendy, Lejeune, Balliu/Ratiu

Centrocampistas: Gumbau, Óscar Valentín, Pedro Díaz

Delanteros: Carlos Martín, Camello, Fran Pérez