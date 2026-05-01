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La reacción de Isi ante su ultimo partido en Vallecas

La reacción de Isi ante su ultimo partido en Vallecas
Isi Palazón, tras el partido del Rayo. ElDesmarque
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Tras el partido de Conference League disputado anoche frente al Estrasburgo, Isi Palazón no volverá a jugar en Vallecas. El futbolista ha sido sancionado con siete partidos en LALIGA tras su actuación en el partido del pasado fin de semana frente a la Real Sociedad. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol le ha impusto un total de siete por acumulación de tarjetas amarillas (un encuentro), por protestar (dos) y por insultar al árbitro (cuatro) durante el partido.

Una vez finalizado el partido europeo, Isi se mostró totalmente cerrado a contestar cualquier posible polémica arbitral ni tampoco la dura sanción a la que se enfrenta, tal y como recogió las cámaras de ElDesmarque.

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