Recibimiento histórico en la previa del partido de semifinales de Conference ante el Estrasburgo

Alineaciones confirmadas del Rayo Vallecano y Estrasburgo

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Locura total en Vallecas. El Rayo Vallecano está ante una cita histórica, pues recibe este jueves al Estrasburgo en semifinales de la Conference League con la máxima ilusión de plantarse en la final. Y la afición, como no podía ser de otra forma, ha recibido a sus jugadores a lo grande, aunque con una imagen bastante diferente a lo habitual en el fútbol español.

Y es que en el Rayo no se llega en autobús, sino que cada futbolista llega en su coche, aparca a las afueras del estadio y entra andando. En esta ocasión, miles de hinchas se habían citado junto a la entrada a vestuarios, situada en la calle Payaso Fofó. Así pues, los jugadores han tenido que ir sorteando a los aficionados que estaban allí presentes hasta llegar a la zona de seguridad y acceder al interior del recinto.

Una vez han llegado todos los protagonistas al Estadio de Vallecas, han decidido salir a saludar a los aficionados allí presentes. Y no sólo eso, sino que alguno incluso ha cogido un megáfono y se ha puesto a cantar con ellos en la previa del partido, dejando una imagen icónica e histórica en un barrio que sueña con llega a la gran final de Leipzig.