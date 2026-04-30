Saray Calzada 30 ABR 2026 - 19:51h.

Iñigo Pérez recupera a Batalla en la portería

Dura rajada de Martín Presa y comunicado oficial del Rayo Vallecano tras la sanción a Isi Palazón

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El Estadio de Vallecas se ha vestido de sus mejores galas para acoger un partido histórico. La vida pirata sigue surcando los mares europeos y tienen una oportunidad única de meterse en la final. El primer paso es recibir al Racing de Estrasburgo con el firme objetivo de sacar una buena ventaja para el partido de vuelta.

Para este partido, Iñigo Pérez ha recuperado piezas clave, pero también tendrá alguna ausencia. Álvaro García, Nteka y Luiz Felipe no estarán, pero sí que regresa bajo los palos Augusto Batalla. Con todo esto presente, el entrenador tenía claro en la previa lo que debía hacer en un partido de estas características. Cuando llegas a esta alturas de un torneo europeo no se puede perdonar cuando se tienen ocasiones y por eso ha puesto a sus mejores hombres para que defiendan la franja.

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"En una eliminatoria así, si te dejan pegar primero debes utilizarlo. Otra cosa es que no seas lo suficientemente contundente. La mentalidad debe ser la misma que en cualquier otro partido, sabiendo que ellos vendrán aprendidos. Espero un partido muy duro y sufrido", comentó ante la prensa.

El Estrasburgo también cuenta con alguna baja para este duelo. Guéla Doué, Amougou, Anselmino y Joaquín Panichelli no estarán en Vallecas. El último se lesionó de gravedad y es la ausencia más sensible ya que llevaba 20 tantos esta temporada. Valentín Barco no se vestirá de corto porque cumple ciclo de tarjetas amarillas.

Los 22 protagonistas sobre el césped ya se conocen y repasamos quiénes serán los encargados de que se cumpla el reglamento. Donatas Rumasas será el árbitro principal. Le asistirán Aleksandr Radius y Dovydas Sužiedėlis. Irfan Peljton será el cuarto árbitro y en la sala VAR estará Ivan Bebek.

Los onces confirmados del Rayo Vallecano y el Estrasburgo

El Rayo sale con: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarría; Oscar Valentín, Unai López; Isi Palazón, Akhomach, Jorge De Frutos; y Alemao.

El Estrasburgo sale con: Penders; Ouattara, Hogsberg, Omobamidele, Chilwell, Moreira; Doukoure, El Mourabet; Enciso, Godo; y Emegha.