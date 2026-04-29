Saray Calzada 29 ABR 2026 - 19:34h.

Iñigo Pérez y Sergio Camello hablaron en la previa al partido de la ida de las semifinales de la Conference League

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El Rayo Vallecano está a punto de agrandar su historia en el fútbol europeo. Ya llegar a las semifinales de la Conference League es un hito y ahora quieren completándolo llegando a la final y ganándola. En la previa contra el Estrasburgo hablaron ante los medios de comunicación Iñigo Pérez y Sergio Camellos y ambos coincidieron en la ilusión que se respira por las calles de Vallecas ante este acontecimiento.

"Son las primeras semifinales a las que me enfrento y las sensaciones son bonitas, porque es algo por lo que llevamos luchando mucho tiempo. Nunca lo hubiésemos imaginado. Son como mariposas, como la primera cita, y seguramente nos llevemos a la chica, que es por lo que luchamos", dijo Camello, en conferencia de prensa.

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El delantero madrileño, que "no" está "nervioso", es consciente de todo lo que mueve este partido. "Sabemos lo que va a pasar. La temporada está siendo ilusionante y mañana será una fiesta". "He aprendido de los Juegos Olímpicos, que cuando todo terminó, y tocas la gloria, te sabe a menos de lo que pensabas. He aprendido a disfrutar del camino, de los compañeros, de las primeras victorias, del primer gol, del primer viaje, esas cosas que vas viviendo", comentó.

Iñigo Pérez y la importancia de la mentalidad

Iñigo Pérez habló de cómo afrontan esta batalla. "En una eliminatoria así, si te dejan pegar primero debes utilizarlo. Otra cosa es que no seas lo suficientemente contundente. La mentalidad debe ser la misma que en cualquier otro partido, sabiendo que ellos vendrán aprendidos. Espero un partido muy duro y sufrido", dijo Iñigo Pérez en conferencia de prensa.

"Lo que no debe tener lugar es el nerviosismo aunque quizá un poco de temor, por eso del primer amor. Los nervios es cuando no estas preparado. En este tipo de semifinales el temor es por si hay un poco de precipitación", confesó el técnico navarro, que espera que el apoyo de la afición sea un factor diferencial.

"Ojalá mañana podamos seguir con este tipo de dinámica. Nosotros sabemos que solo tenemos que prender una chispa y el resto es echar gasolina. Por nuestra parte hay que estar atentos a que el cerebro haga su parte y no se bloquee", manifestó.

"Tenemos enfrente un rival que es extremadamente joven, que hace un fútbol muy ofensivo y que tienen una libertad de expresión que genera cierto caos. Aún así, mi relato es el mismo que siempre porque lo que suceda mañana llevará un desenlace la semana que viene y en esta eliminatoria la parte mental es el 99 % de importante", comentó.

Iñigo Pérez recalcó, al igual que en anteriores eliminatorias, que "hay que seguir generando recuerdos que tengan que ver con lo que se hable dentro de unos años".

"Este partido, pase lo que pase, ya va a ser recordado, por eso hay que seguir soñando. Creo que mañana lo más importante es tocar, vivir, ser, estar. Es la mejor forma de preparar este partido, lo mas precioso que tenemos", señaló.

Por último, Iñigo Pérez fue preguntado si aceptaría descender a Segunda a cambio de ganar la Liga Conferencia.

"No barajo la posibilidad de un descenso. Prefiero perder una final que tener un descenso, que provoca un dolor difícil de superar. Si fuese aficionado diría que igual el año que viene subimos pero igual que cuando juegas no firmas un empate de inicio, si podemos optar a los dos objetivos, mejor", finalizó.