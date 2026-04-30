Resultados de ida de semifinales de Europa League y Conference y cuándo se juegan las finales

Saray Calzada 30 ABR 2026 - 23:05h.

El Rayo se va con una mínima ventaja a Francia

Locura en Vallecas: los jugadores del Rayo llegan andando y acaban saliendo ante la afición

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Las competiciones europeas están llegando a su fin. Solo dos de los equipos pueden jugar la final y el billete a la Europa League y la Conference League parece caro. Solo dos equipos españoles persisten en todas las competiciones. El Atlético de Madrid en Champions y el Rayo Vallecano en la Conference League. Celta y Betis pasaron de poderse enfrentar en unas hipotéticas semifinales de la Europa League a caer eliminados por lo que en esa competición no hay representación española. En ellos dos recae el peso de la quinta plaza en Champions que tan disputada está.

Europa League

Una de las semifinales era entre el Nottingham Forest y el Aston Villa. Un inglés sí o sí estará en la final. En el partido de ida, el equipo de Unai Emery recibió un gol en el minuto 71 de penalti de Chris Wood y tendrá que intentar la remontada en casa para conseguir el billete a la final (1-0).

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El otro duelo era entre el Braga y el Friburgo. El equipo portugués se adelantó en el minuto 8 a través de Demir Ege Tiknaz, pero en el minuto 16 empató Vincenzo Grifo. Mario Borgeles en el 92 marcó para el Braga y se lleva una mínima ventaja para la vuelta (2-1).

El desenlace final de estos dos duelos se disputará el jueves 7 de mayo y ahí se conocerán qué dos equipos de los cuatro consigue el ansiado billete a la final que se disputará el próximo 20 de mayo.

Conference League

Una de las semifinales se disputaba entre el Shakhtar y el Crystal Palace. Los ingleses impusieron su condición de favorito en el minuto 1 cuando Ismaila Sarr se adelantó. En el 47 empató Oleh Ocheretko, pero ya en el segundo tiempo Kamada volvió a adelantar a los suyos. Jorgen Strand Larsen puso la sentencia en el 84 (1-3).

Vallecas y Madrid entero estaban pendientes de su duelo contra el Racing de Estrasburgo. Le costó al equipo español generar ocasiones y estar cómodo ante los franceses. En el segundo tiempo mejoró el equipo de Iñigo Pérez y en el minuto 54 Alemao adelantó a los de la franja. El Rayo tuvo opciones para irse con algún gol más, pero no pudo (1-0).

Lo sucedido en la ida puede ser el camino o no para conseguir el pase a la final que de disputará el 27 de mayo. Pero antes se volverán a ver las caras el próximo jueves 7 de mayo.