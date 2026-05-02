Saray Calzada 02 MAY 2026 - 16:28h.

ElDesmarque ha estado con los aficionados que han hecho horas de colas para conseguir una entrada

La reacción de Isi Palazón tras su ultimo partido en Vallecas

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El Rayo Vallecano está viviendo un sueño europeo. Está disputando por primera vez las semifinales de un campeonato de este tipo y ha dado el primer paso: ganar en casa al Racing de Estrasburgo. Fue un gol, pero con ello ponen la primera piedra para estar en la final. Otro de los aspectos que puede marcar la diferencia para conseguir el tan ansiado billete es la afición y la de este equipo ha demostrado estar a la altura. Desde que se terminó el encuentro el pasado jueves ha habido gente acampando en las inmediaciones del estadio para conseguir una entrada para el partido de vuelta de las semifinales. Solo había un único método para conseguirlas que era en las taquillas y en cuestión de horas se han agotado.

El plazo para comprarlas se abría este sábado y ElDesmarque ha estado en el estadio de Vallecas para ver cómo han vivido estas 30 horas de espera. Todos coinciden en que están viviendo un momento histórico, pero que la gestión del club una vez más está dejando mucho que desear y algunos no dudan en tildar esta situación como "vergonzosa". A pesar de que la infraestructura y las condiciones meteorológicas no fueron las mejores, la afición del Rayo estuvo ahí y todas las entradas que tenía disponible se vendieron.

Las entradas, con la presentación del abono del Rayo, podía adquirirse, a precio único de 20 euros, en las taquillas del estadio.

"Agotadas las entradas del cupo inicial, el club ha gestionado una lista de espera destinada a los aficionados que continuaban en la fila, supeditada a la eventual disponibilidad de un cupo adicional de localidades solicitado al Racing Club de Estrasburgo. El club informará en cuanto se disponga de novedades y continúa trabajando para posibilitar el desplazamiento del mayor número de rayistas posible", informó este sábado el Rayo en sus redes sociales.