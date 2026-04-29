Pablo Sánchez 29 ABR 2026 - 19:13h.

La defensa de una veterana del Oviedo a David Carmo ante un joven aficionado en la grada: "Te tendrías que haber callado"

Tiene un año más de contrato por delante

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La derrota de la pasada semana ante el Elche minimizó bastante las opciones de salvación del Real Oviedo en LALIGA EA SPORTS, que ya de por sí eran algo remotas. Los resultados obtenidos en los dos partidos seguidos en casa no han sido los esperados y el objetivo se complica bastante a falta de cinco partidos. En esta recta final de curso ya se habla mucho también sobre el futuro de algunos jugadores. De los que saldrán y también de los que vuelven como Alberto del Moral.

El mediocentro disfruta de su segunda temporada como cedido en el Córdoba. El Oviedo lo firmó en propiedad en verano de 2024 y se marchó al Nuevo Arcángel el enero siguiente. Desde ahí hasta la fecha prolonga su estancia en Andalucía. En junio le toca volver al Carlos Tartiere con su futuro por decidir.

Con un año más de contrato por delante, no está claro qué rumbo tomará su carrera. Como tampoco lo está aún la categoría en la que militará el Oviedo la próxima temporada. De ello dependen muchos cambios y Del Moral permanece atento a ello. En Carrusel Deportivo, el futbolista se pronunció sobre esa próxima vuelta a la capital asturiana.

Las declaraciones de Alberto del Moral

”Tengo un año más de contrato con el Oviedo. Hay cosas que no dependen de mí, entonces no puedo decir dónde me voy a ver jugando. Tengo que ir a Oviedo y tengo contrato en vigor con ellos. El futuro nos dirá dónde estaré", comentó al respecto. Se avecina un verano intenso en las oficinas del Carlos Tartiere de cara a la próxima temporada.