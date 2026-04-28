Celia Pérez 28 ABR 2026 - 09:20h.

Tras el incidente en el cambio del jugador con la grada

David Carmo pide perdón por su rifirrafe con la afición del Oviedo: "No hay excusa"

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El Real Oviedo cayó este fin de semana ante el Elche en un duelo clave por la permanencia. Los Guillermo Almada dejaron pasar una oportunidad de oro de vencer y seguir en la pelea hasta el final, cayendo prácticamente descartado de seguir en Primera, a siete puntos de la salvación a falta de seis partidos. Todo ello llevó a que se viviera un clima bastante tenso en el Carlos Tartiere que tuvo incluso un encontronazo de David Carmo con una parte de la grada.

Fue en el 65', cuando el técnico uruguayo decidió cambiar al central y este abandonó el terreno de juego entre pitidos de su afición. Llegando al banquillo, parece que David escuchó algo que no le gustó y se encaró con la grada, teniendo que aparecer algunos de sus compañeros para apartarlo y mandarlo al vestuario entre gestos visibles de enfado del jugador.

Un momento de alta tensión en el que las cámaras de DAZN también han captado como en las gradas una veterana aficionada del Real Oviedo defiende al futbolista carbayón ante un joven aficionado. "Tú te tendrías que haber callado la boca. Eso es lo que tendrías que haber hecho. Es un jugador del Oviedo. Tuvo un mal día. Como tú lo puedes tener en tu trabajo", le decía la aficionada mientras gesticulaba y mandaba su dedo índice a su boca en señal de mandar a callar.

Es un momento duro para el conjunto asturiano en el que los nervios están a flor de piel. Solo quedan seis jornada para finalizar la temporada y cada vez que complica más el sueño de poder conseguir la permanencia. Los asturianos están luchando hasta el final de campeonato, pero todo hace indicar que acabarán abandonando la Primera división tan solo un año después de su anhelado regreso a la máxima competición.