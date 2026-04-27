Pablo Sánchez 27 ABR 2026 - 14:22h.

Guillermo Almada no busca excusas y se pronuncia sobre el encontronazo de David Carmo con la grada: "Estaba al 200 por hora"

La salvación, prácticamente una quimera

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El Real Oviedo dilapidó el pasado domingo, casi por completo, sus opciones de permanencia en LALIGA EA SPORTS. El equipo de Guillermo Almada perdió ante un rival directísimo como el Elche, un resultado que, sumado al empate anterior frente al Villarreal, deja a los carbayones al borde del abismo con cinco partidos por delante. La frustración y el enfado era palpable entre la parroquia azul y también entre los protagonistas sobre el verde. Basta con ver el incidente que se produjo con David Carmo en el momento de su sustitución.

El partido marchaba 0-2 y el ambiente estaba cada vez más caldeado. Almada decidió cambiar a David Carmo y, mientras se dirigía a la zona del banquillo, se encaró con un sector de la grada que se encontraba cercana a esa zona después de escuchar algo que no fue de su agrado.

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Tras el partido, Almada se pronunció sobre lo sucedido y en las últimas horas también lo hizo David Costas. El central, uno de los pesos pesados del vestuario, aclaró lo sucedido y asume que debe pedir perdón por una forma de actuar fruto de la situación que vive el equipo y la tensión que le rodea.

"Casi no hemos hablado entre nosotros porque la situación y el resultado no invita a ello. Carmo sabe que se ha equivocado y paga la frustración con la gente. Es un buen chaval, se ha dado cuenta y luego volvió al banquillo. Toca asumir y disculparse con la afición", comentó al respecto Costas a la finalización del duelo frente al Elche.

La salvación

Ante la situación en la que queda el Oviedo después de los últimos resultados es muy difícil esconder que la salvación es prácticamente una quimera. Así lo ve también el futbolista carbayón. "La sensación es que, si ya era difícil conseguir el objetivo, ahora es casi imposible. No voy a vender humo a nadie, la situación es crítica y tiene mala pinta".