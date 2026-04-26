El uno por uno del Real Oviedo ante el Elche: lluvia de suspensos en la derrota en el Carlos Tartiere
Ponemos nota, uno a uno, a los jugadores de Guillermo Almada
Tensión en el cambio de David Carmo con pitos y enfrentándose a la afición del Real Oviedo
El Real Oviedo se ha medido este domingo al Elche en el partido correspondiente a la jornada 32 de LALIGA EA Sports. Los de Guillermo Almada cayeron en un duelo clave por la permanencia con goles de Pedro Bigas y Gonzalo Villar para los ilicitanos y de Ilyas Chaira para el cuadro asturiano.
En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto carbayón en el partido disputado en el estadio Carlos Tartiere.
Escandell [6]: buen partido del meta carabayón apareciendo con seguridad cuando tocó. No pudo hacer mucho más en los goles. Paradón en un disparo de André Silva.
Nacho Vidal [5]: no fue un partido fácil, tuvo un error que tuvo que corregir David Costas. Más concentrado en defensa durante gran parte del partido.
David Costas [5]: le tocó sufrir, como con André Silva ganándole la espalda en alguna ocasión, pero en general fue un partido correcto, sin grandes alardes.
David Carmo [2]: partido para el olvido del central, que acabó siendo uno de los cambios de Almada y pitado por su afición, con tensión incluida encarándose con la grada antes de enfilar a vestuarios.
Rahim [4]: más enfocado en ataque que en defensa. Lo intentó con algunas subidas, pero sin demasiada incidencia.
Sibo [4]: le dejó mucho espacio a Gonzalo Villar en el gol. Recuperó balones, pero fue lento en la conducción y eso lo notó el equipo.
Fonseca [4]: bastante superado el centrocampista italouruguayo. No estuvo del todo lúcido y tuvo equivocaciones en la entrega. Vio cartulina amarilla por una falta a Febas.
Hassan [4]: lo intentó y estuvo bastante activo por la banda derecha, pero no consiguió profundidad que el equipo necesitaba.
Ilyas [6]: se movió y buscó alternativas. Probó desde fuera del área, pero se encontró con Dituro. Le estaba costando encontrar su mejor versión, pero consiguió perforar la portería ilicitana tras una buena carrera y una gran definición.
Reina [3]: partido bastante cuestionable del mediocentro. Lleg´tarde a la presión de Pedro Bigas en el gol y de una pérdida suya llega el segundo gol del Elche.
Fede Viñas [3]: tuvo un par de ocasiones, pero en ninguna de ellas estuvo fino y las envió demasiado lejos de la portería de Dituro.
Sustituciones en el Real Oviedo
Thiago Fernández [5]: Activo y tratando de crear alternativas en el ataque. Cartulina amarilla por una falta a Morente.
Santi Cazorla [5]: lo intentó con algún centro preciso al área.
Borbas [5]: encimando y tratando de ganar el control del esférico sin fortuna.
Javi López [5]: subiendo y dando mucho más dinamismo a la banda.
Colombatto [5]: activo y colgando balones.