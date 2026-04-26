Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 18:13h.

Así jugaron los hombres de Eder Sarabia

Tensión en el cambio de David Carmo con pitos y enfrentándose a la afición del Real Oviedo

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El Elche se llevó un triunfo vital en la lucha por la salvación al ganar a un rival directo como el Real Oviedo por 1-2 en el Carlos Tartiere. El golazo antológico de Pedro Bigas y el posterior de Gonzalo Villar antes de llegar al cuarto de hora de partido sirvieron para conseguir una ventaja que no se movería ni con el gol de Ilyas Chaira entre la tensión local.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores del conjunto franjiverde en la jornada 32 de LALIGA EA Sports.

Matías Dituro [7]: El arquero respondió con paradas a los intentos del Oviedo, sobre todo desde lejos, y estuvo muy valiente para salir por arriba a los numerosos balones colgados por los asturianos.

Buba Sangaré [6]: El joven futbolista cuajó una buena actuación por su costado cumpliendo en tareas defensivas y animándose al ataque cuando tenía oportunidad para ello.

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David Affengruber [8]: Muy sólido el central austríaco, que sigue en una nube tras su gol al Atlético de Madrid de pasado miércoles y supo controlar a un delantero tan complicado para los defensas como Fede Viñas. Acabó con un gran número de despejes.

Pedro Bigas [8]: El central no se lo pensó y, desde su casa, se sacó un trallazo a la escuadra de Aarón Escandell completando uno de los goles de la temporada en LALIGA EA Sports. Después, su veteranía fue clave para conseguir el triunfo aunque se comió la carrera de Ilyas Chaira en el 1-2.

Héctor Fort [6]: Primer partido del carrilero cedido por el Barça tras la grave lesión sufrida ante el Rayo y cumplió con un buen desempeño por la banda derecha impidiendo que el Oviedo crease peligro desde ahí.

Marc Aguado [8]: Gran trabajo defensivo del centrocampista para mantener el equilibrio en el Elche en un partido en el que estuvieron por delante casi todo el transcurrir del mismo con menos posesión.

Gonzalo Villar [9]: En el tercer encuentro como titular consecutivo para el centrocampista llegó su mejor partido en esta segunda etapa en el Elche coronado con un gran gol tras jugada personal para ampliar la ventaja. Entendimiento perfecto con Aguado y Febas.

Aleix Febas [8]: Con su equipo por delante en el marcador muy pronto, al catalán le tocó esta vez más trabajo que brillo con la pelota como el día del Atlético de Madrid pero, en esta faceta, también rayó notablemente. Ayudó a mantener la pelota sin perderla.

Adrià Pedrosa [6]: Intensidad del lateral por el carril izquierdo ayudando y pendiente siempre de un futbolista tan imprevisible como Hassan. Se las tuvo con los jugadores del Oviedo cuando la tensión fue en aumento.

Álvaro Rodríguez [7]: El uruguayo fue clave oxigenando a su equipo, más encerrado que en otras ocasiones, como receptor de numerosos balones largos. Fue decisivo con su acción y asistencia en el tanto de Gonzalo Villar.

André da Silva [5]: Con el Elche muy pronto 0-2 arriba en el marcador, el portugués apenas dispuso de una ocasión más para hacer el tercero y se tuvo que poner el mono de trabajo en la presión y en los duelos aéreos.

Sustituciones de Eder Sarabia en el Real Oviedo-Elche

Tete Morente [5]: El linense no pudo sacar al equipo de atrás con su velocidad, coincidiendo con los momentos de mayor sufrimiento de los suyos, aunque no le faltó compromiso.

John Chetauya [7]: Su poderío físico fue clave cuando el Oviedo comenzó a colgar balones al área y ahí el jugador murciano fue clave para sacar todo tipo de balones.

Germán Valera [5]: En las pocas ocasiones en las que pudo conectar con el balón, ayudó a mantener la ventaja ilicitana en el marcador. Expulsado por roja directa por un entradón en el descuento.

Víctor Chust [-]: El central entró en el tramo final para terminar de cerrar la defensa.

Léo Pétrot [-]: Minutos para el galo con el Elche encerrado prácticamente en su área.