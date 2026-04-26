Celia Pérez 26 ABR 2026 - 19:00h.

El técnico uruguayo valora el encuentro de su equipo

Tensión en el cambio de David Carmo con pitos y enfrentándose a la afición del Real Oviedo

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Guillermo Almada, entrenador del Real Oviedo, ha analizado la derrota de su equipo ante el Elche. El cuadro carbayón queda muy tocado al caer en el que era un duelo clave por mantener las opciones de pelear la permanencia. Se le complica muchísimo seguir en Primera a falta de cuatro jornadas tras un encuentro en el que ha vuelto a dejar muchas dudas. Sobre todo ello ha hablado el técnico uruguayo del conjunto asturiano.

Sensaciones del partido: "Dos tiempos muy distintos. Los dos goles, dos tiros largos de ellos. Uno, inesperado. Nos golpeó mucho. Nos costó reaccionar. Fue mal la primera parte, sobre todo porque no llegamos con peligro. Distinto fue el segundo tiempo. En definitiva nos costó caro regalar los primero 45 minutos".

Atado para hacer el once: "Intentar nosotros las variantes en el trabajo. No debemos tomarlo como excusa porque era una oportunidad para otros compañeros. Lo que nos golpeó más es recibir esos dos goles prácticamente al inicio. El segundo, en una segunda muy buen jugada individual de ellos. Y el primero fue algo inesperado, fue un centro, un rechazo, siendo un golazo. Nos condicionó en e aspecto anímico".

Si pesó la responsabilidad: "Yo sigo insistiendo, el golpe anímico más grande es hacer el gol. El que recibe recibe un golpe psicológico. Que al principio del partido te golpeen dos veces te hace jugar con nerviosismo. Ellos lo hicieron muy bien a la hora de contener. Nos costó encontrar el camino del gol. El segundo tiempo hicimos modificaciones, fuimos más ofensivos, pero solo pudimos hacer un gol".

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Tensión de David Carmo con la afición: "Estar juntos. El jugador esta a 200 por horas. La afición siempre puede reclamar. Tenemos que aceptar las críticas cuando no estamos a la altura del Real Oviedo".

Arbitraje: "Yo lo que puedo opinar, me pareció poco descuento porque hubo mucho tiempo con las faltas, los cambios... En definitiva no quiero hacer ninguna declaración pública porque no piden esas jugadas porque estaba muy lejos. Estaba convencido de que fueron faltas. En definitiva nosotros tenemos que preocuparnos en mejorar y no regalar un primer tiempo".