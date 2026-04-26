Alineaciones confirmadas de Real Oviedo y Elche de la jornada 32

Pablo Sánchez 26 ABR 2026 - 15:05h.

Guillermo Almada señala al VAR y habla de rotaciones: "El 90 % habían sido en contra"

Los onces elegidos por Guillermo Almada y Eder Sarabia

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Real Oviedo y Elche afrontan este domingo, desde las 16.15 horas, una auténtica final por la salvación. Ambos se miden en el Carlos Tartiere con la única premisa de lograr el triunfo. Los carbayones necesitan la victoria para engancharse a la salvación en la recta final de curso, mientras que los ilicitanos podrían tomar un poco más de aire con estos tres puntos después de sus últimos resultados.

Un rato antes del inicio del encuentro, tanto Guillermo Almada como Eder Sarabia dieron a conocer los onces con los que ambos equipos saltarán al terreno de juego del Carlos Tartiere.

Once confirmado del Real Oviedo

Este es el once elegido por Guillermo Almada: Aarón Escandell; Nacho Vidal, David Costas, David Carmo, Rahim; Hassan, Sibo, Fonseca, Ilyas; Alberto Reina y Fede Viñas.

En el banquillo se quedan: Moldovan, Bailly, Santi Cazorla, Colombatto, Dani Calvo, Ejaria, Thiago, Borbas, Lucas, Javi López y Agudín.

Once confirmado del Elche