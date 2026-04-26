Joaquín Anduro 26 ABR 2026 - 18:45h.

Aarón destacó el apoyo de la afición del Oviedo

El uno por uno del Real Oviedo ante el Elche: lluvia de suspensos en la derrota en el Carlos Tartiere

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El Real Oviedo se ha complicado muchísimo la salvación con su derrota de este domingo por 1-2 ante el Elche en el Carlos Tartiere ante una afición que ha quedado devastada por el resultado. Aarón Escandell, que ha hecho autocrítica por los dos tantos tempraneros del equipo visitante, quiso tener un detalle con los seguidores carbayones agradeciéndoles su apoyo incluso después del choque a pesar del cabreo con el que llegaba a los micrófonos de.

Aarón Escandell, sobre el Real Oviedo-Elche

Enfado de Aarón Escandell: "Enfadado por la derrota, porque no es agradable la situación que estamos viviendo. Llevamos toda la temporada luchando por intentar salir de ahí abajo. Nos lo hemos dejado todo y vamos a seguir luchando hasta el final. Es verdad que hoy nos han pasado factura los primeros minutos, que los hemos regalado, y encajar dos goles y darle la vuelta es difícil. Pienso que en la segunda parte se ha visto un equipo totalmente diferente. Me voy enfadado porque si no hubiésemos desconectado esos primeros minutos, el resultado final hubiese sido de otra manera".

¿Enfado por los árbitros?: "No, soy caliente, no puedo evitar que se me note. No lo puedo evitar, entonces soy una persona que lo saca todo hacia fuera, no me guardo nada para dentro. Estoy enfadado porque esta gente, mirad como está, se merece mucho más".

Desconexión tras los cambios en el once de Almada: "No, yo ahí no entró, eso es decisión del míster. Yo apoyo a cada uno de mis compañeros. Todo el mundo tiene malos días o malos momentos, como yo el primero, que me has visto un momento de reacción malo. Hemos reaccionado tarde, tras dos goles y, claro, cuando intentas reaccionar tras dos goles es muy difícil darle la vuelta".

Presión de la afición: "No, presión pienso que ninguna. Sólo hay que ver el otro día contra el Villarreal lo que nos jugábamos y el recibimiento que tuvimos por parte de la gente. Pocos equipos de LALIGA tienen una afición así y hoy también nos han recibido de otra forma, no tan intensa como el otro día, pero solo hace falta escuchar. Esto es lo que realmente merece la pena y lucharemos por ello".