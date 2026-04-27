Pablo Sánchez 27 ABR 2026 - 18:35h.

David Costas aclara el incidente de Carmo en el Tartiere: "Paga la frustración con la gente"

Dejó un mensaje en sus redes sociales

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La derrota del Real Oviedo frente al Elche dejó algún episodio desagradable más allá de la derrota, la cual deja casi por los suelos las opciones de salvación del conjunto carbayón a falta de cinco jornadas. Uno de los momentos más calientes del duelo tuvo como protagonista a David Carmo. El central protagonizó un rifirrafe con un sector de la parroquia azul después de que Guillermo Almada efectuase su sustitución.

Fruto de la frustración por el resultado adverso, Carmo perdió los papeles y se encaró con parte de la afición. Su rifirrafe ha dado mucho que hablar y sobre ello se han pronunciado algunos de sus compañeros. Sin ir más lejos, tanto el técnico Guillermo Almada como David Costas lo achacaron a las revoluciones del partido y a la situación agónica que vive el equipo.

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Ambos coincidieron en que pediría disculpas públicamente y así lo ha hecho a través de sus redes sociales apenas 24 horas después del altercado. Carmo pidió perdón a la afición y prometió que dará todo lo que lleve dentro por la salvación del Oviedo hasta que las matemáticas digan lo contrario.

Las disculpas de David Carmo

Este fue el mensaje que dejó David Carmo en su perfil de Instagram para disculparse ante la hinchada carbayona: "Quiero disculparme por mi actitud de ayer. No hay excusa para mi comportamiento ni para mi reacción. Siempre he dado lo mejor de mí por este club y en eso es en lo único que debo concentrarme. El club no necesita eso ahora mismo, solo necesita respeto, compromiso y dedicación y eso es lo que estoy dispuesto a dar hasta el final".