Un fichaje vuelve al Carlos Tartiere y el Real Oviedo tendrá que decidir su futuro

Pablo Sánchez 28 ABR 2026 - 17:03h.

El Big Data predice el desenlace del descenso: tres equipos para un puesto, dos tocados y cuatro dudas

Contrato en vigor hasta 2028

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El Real Oviedo puso un pie y probablemente parte del otro en LALIGA HYPERMOTION después de su balance tan negativo de los dos últimos partidos en el Carlos Tartiere. El empate frente al Villarreal y la derrota ante el Elche convierten la salvación casi en una quimera a falta de cinco jornadas. El equipo, pese a los retoques invernales en el campo y en el banquillo, no ha logrado darle la vuelta a la situación. Entre esos movimientos que acometió la entidad estaba el de un Brandon Domingues que regresará próximamente al club.

Brandon se convirtió en el primer fichaje que realizó el Oviedo cuando certificó el ascenso a LALIGA EA SPORTS. Incluso lo anunció durante la celebración del objetivo, algo que llamó mucho la atención. Sin embargo, se diluyó desde el inicio de temporada y terminó saliendo cedido en invierno a Polonia, concretamente al Górnik Zabrze. Pese a que su contrato reflejaba una opción de compra, el equipo polaco ha decidido no hacerla efectiva después de la lesión sufrida por el jugador.

El Górnik Zabrze anunció que Brandon sufrió una lesión de rodilla en este tramo final de curso y que no jugará más en lo que queda de temporada. Tal y como informa La Voz de Asturias, el jugador se operará en Francia y comenzará allí su recuperación antes de volver en verano a Oviedo si su futuro no ha cambiado hasta entonces.

Una decisión por tomar

El futuro de Brandon es una de las tareas pendientes que tiene el Oviedo por delante próximamente. El club firmó una cesión este invierno, pero el atacante volverá al tener contrato con los azules hasta junio de 2028.

En estos momentos, el Oviedo se encuentra con el regreso de un jugador lesionado que ha tenido escaso protagonismo en el club al que salió cedido. Ahora, el conjunto carbayón tendrá que tomar una decisión con el chico a la espera también de certificar su destino a partir de la próxima temporada.