Guillermo Almada confirma cambios en el Real Oviedo y no quiere haber de su futuro: "Lo importante es la institución"
El Real Oviedo afronta un complicado partido este domingo ante el Getafe en el que, en caso de no conseguir la victoria, los carbayones certificarían su regreso a LALIGA HYPERMOTION un año después. Guillermo Almada se ha reafirmado en que seguirán compitiendo por el club y la afición hasta el final y pasa de su futuro en el banquillo asturiano además de confirmar cambios en el once.
Nuevas bajas en el Oviedo: "No, no, tenemos los mismos. Felizmente no hemos sufrido más. Colombatto, no más, ha estado con alguna molestia los días anteriores. Hoy lo vamos a evaluar, pero creo que va a llegar bien. Además, Dendoncker está fuera y Agudín, que fue a jugar con el filial".
Situación anímica del Oviedo: "Sí, golpeado, pero, como hemos hablado, tenemos partidos importantes por delante. Hemos intentado recuperar en lo anímico. Si bien quedan dos semanas para cerrar el campeonato, no cargarles demasiado para no complicar ninguna elección. Apuntar con toda la disposición que debemos tener en tratar de conseguir una victoria para nuestra gente".
Motivación para el final de temporada: "Bueno, hay que sacarla de nuestras fibras íntimas y ser jugador profesional y, sobre todo, la rebeldía a flor de piel que tiene que estar presente. Como le dije, representamos a una institución muy prestigiosa, a una ciudad y está el prestigio de los futbolistas también. Así que hacemos lo que nos gusta, que es jugar al fútbol. En definitiva, hay muchas cosas importantes que debemos demostrar pero, sobre todo, defender ese porcentaje ínfimo que tengamos en seguir peleando y en seguir luchando para conseguir triunfos".
Palabras desde el club sobre el futuro: "En mi caso particular, no me preocupa lo que pueda suceder después, porque estoy enfrascado en el día a día y no quiero que nada me distraiga y quedarme con ese cargo de conciencia. Después de que termine la temporada tendremos tiempo para analizar una cantidad de situaciones y, en definitiva, nos demanda mucho tiempo la preparación para el rival más inmediato que tenemos, que tenemos que focalizarnos en eso".
Cambios en el once de Almada: "Seguramente, algunas variantes va a haber, siempre buscando el mejor funcionamiento, el tener más llegada. Tenemos en una semana, tres partidos, e inevitablemente tendremos que hacer rotaciones por el desgaste, por la situación de alguna lesión que ojalá no aparezca, cansancio... una cantidad de situaciones. Pero, en particular para este partido, sí estamos analizando alguna variante. Repito, no es que hicimos mal partido; más allá del resultado, controlamos bien. Ellos tuvieron cinco tiros largos y nosotros tuvimos cinco. Lo que quizás nos faltó fue profundidad y vamos a buscar. La efectividad de ellos fue mucho más importante que la nuestra y buscar esa profundidad que nos faltó un poco el otro día".
Visita al Real Madrid entre la crisis blanca: "Es una situación que no depende de nosotros, el clima que nos vamos a encontrar, y lo pensaremos a partir del lunes. Intentaremos poner el mejor equipo. Más allá de la dificultad que está viviendo el Madrid, para los futbolistas a veces eso es un punto de inflexión y provoca rebeldía. Pero, por más que complicado que sea para nosotros, tenemos que intentar ganar, como debemos hacer siempre, porque, como digo, es un juego y debemos tratar de brindar la alegría a nuestra gente y a nosotros mismos. Pero, bueno, pensaremos a partir del lunes. Nos tiene muy focalizado el partido del Getafe el fin de semana".
Presencia de Álex Forés o Borbas en el once: "Nosotros vamos a pensar en lo inmediato y Forés estuvo mucho tiempo lesionado y, seguramente, si lo ponemos, es un cambio prematuro. Pensamos en las soluciones para el partido inmediato e intentar ganar y poner a los que veamos en mejores condiciones. Porque, vuelvo a insistir, estamos representando a la institución con mucho prestigio y no nos sobra nada como para no poner a los que están mejor".
Precaución especial con los mundialistas: "No, no. Sí que alguno puede hacer un trabajo especial que le ha mandado de la selección, adosado a lo que hacemos, y siempre nos preocupamos para que puedan llegar fuertes también después de que termine esta etapa, pero es una situación más particular de cada selección".
Novedades con el futuro: "Vuelvo a insistir, hasta que no cierre el campeonato no quiero opinar nada y es lo menos importante aquí. Lo importante es la institución y cerrar bien. Después, vuelvo a insistir en analizar puntualmente qué condujo a toda esta situación, aprender de los errores que se han cometido para no cometerlos en un futuro y tratar de tener una planificación más efectiva, sobre todo en una continuidad de un proceso".
Dificultad del Getafe: "Es un rival complicado, con un estilo de juego difícil, con buenos futbolistas, un entrenador que lleva un proceso largo con una particularidad en su estrategia y en su esquema. Así que, para nosotros, cualquier rival es complicado por la situación".