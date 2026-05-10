Joaquín Anduro 10 MAY 2026 - 17:25h.

Así salen Guillermo Almada y José Bordalás

El Real Oviedo desea la continuidad de Santi Cazorla y plantea varios escenarios: "Habrá que definir cómo"

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El Real Oviedo y el Getafe se citan este domingo en la jornada 35 de LALIGA EA Sports en el Carlos Tartiere en un partido que podría certificar ya el descenso asturiano en caso de no ganar. Para el encuentro, tanto Guillermo Almada como José Bordalás, que no han querido hablar aún sobre sus respectivos futuros, tienen ya alineaciones confirmadas.

En el Real Oviedo, la principal novedad es la que ya se avanzó en las pruebas en El Requexón durante la semana con Alberto Reina retrasando su posición al doble pivote. El encargado de acompañarle será Kwasi Sibo por delante de Colombatto y Nico Fonseca mientras que Hassan entra en el once con Ilyas Chaira jugando como enganche por detrás de Fede Viñas.

La única baja en la convocatoria es la de Leander Dendoncker, que aún no se ha recuperado de su lesión. En el once, además de las entradas ya mencionadas de Sibo y Hassan, Eric Bailly ocupará el puesto que deja David Costas con respecto al once de La Cartuja.

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En el Getafe, dos ausencias en la lista de Bordalás como son las de Kiko Femenía y Juanmi, que no se han podido recuperar de sus problemas físicos. Además de la salida del lateral, con Juan Iglesias por el costado y Zaid Romero entrando en la línea de tres centrales, el técnico alicantino introduce varios cambios más.

El más destacado es la entrada de Djené en el centro del campo tras haberse perdido el encuentro ante el Rayo Vallecano, adelantando la posición de Mario Martín al colocarle junto a Martín Satriano. Esto provoca la salida del once de Luis Vázquez, que tendrá que esperar su momento desde el banquillo.

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Alineaciones confirmadas del Real Oviedo-Getafe

XI del Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, Dani Calvo, Javi López; Kwasi Sibo, Alberto Reina, Haissem Hassan, Thiago Fernández; Ilyas Chaira, Fede Viñas.

XI del Getafe: David Soria; Juan Iglesias, Abdel Abqar, Domingos Duarte, Zaid Romero, Davinchi; Djené Dakonam, Luis Milla, Mauro Arambarri; Mario Martín, Martín Satriano.