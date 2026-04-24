Posibles alineaciones del Getafe - FC Barcelona para la jornada 32 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 24 ABR 2026 - 05:22h.

Getafe - FC Barcelona, las posibles alineaciones para el partido de la jornada 32 de LA LIGA EA Sports

Los diagnósticos a los que se puede enfrentar Lamine Yamal a un mes para la concentración del Mundial

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El Getafe recibe al FC Barcelona en la que será jornada 32 de LA LIGA EA Sports en un encuentro que se disputará en el Coliseum Alfonso Pérez el sábado 25 de abril a las 16:15h. El Getafe viene de ganar 0-1 a la Real Sociedad en Anoeta aprovechando las rotaciones del equipo vasco después de ganar la Copa del Rey. Los de José Bordalás están 6º con 44 puntos y lucharán hasta el final por mantener esa plaza europea en la que se encuentran. El FC Barcelona viene de ganar al Celta de Vigo en el Camp Nou por 1 gol a 0. El autor del gol fue Lamine Yamal que, al igual que Joao Cancelo, cayó lesionado. Los de Hansi Flick son líderes con 82 puntos, 9 por encima del Real Madrid.

Posible alineación del Getafe

El Getafe ganó a la Real Sociedad en Anoeta y ya está en plazas europeas. Los de José Bordalás, que llegaron a rozar el descenso, han dado la vuelta a la temporada y es, en parte, gracias al mercado invernal que realizó el conjunto azulón con las llegadas de Zaid Romero, Luis Vázquez y Martín Satriano, entre otros. Para el partido frente al Barça, el técnico español no podrá contar con Juanmi Jiménez y con Borja Mayoral, que serán baja por lesión ni tampoco con Romero, que cumplirá su segundo (de tres) partido de sanción. La única duda será Mario Martín, que salió tocado del partido frente a la Real Sociedad. Bordalás tiene su once muy claro y solo tendrá que decidir en el puesto de carrilero derecho, donde Kiko Femenía y Diego Rico son las opciones y, si quiere colocar a Djené como defensa, tendrá que alinear a Adrián Liso o Mario Martín. Si eso no ocurre, Sebastián Boselli será titular en la defensa.

Posible once del Getafe frente al Barcelona:

Portero: David Soria

Defensas: Juan Iglesias, Boselli/Liso, Duarte, Abqar, Kiko Femenía/Diego Rico

Centrocampistas: Arambarri, Djené, Luis Milla

Delanteros: Satriano, Luis Vázquez

Posible alineación del FC Barcelona

El FC Barcelona ganó al Celta de Vigo en la pasada jornada de LA LIGA EA SPORTS. El conjunto catalán se fue del encuentro con una sensación agridulce ya que la noticia del partido fue la lesión del autor del único tanto: Lamine Yamal. Lo más seguro es que el de Rocafonda no vuelva a jugar un partido esta temporada ya que orientará su recuperación para estar disponible para el Mundial. Hansi Flick no podrá contar con él para el partido contra el Getafe, tampoco con Raphinha y Andreas Christensen, que son baja por lesión, ni con Eric García, que no estará por acumular cinco tarjetas amarillas. Joao Cancelo y Marc Bernal serán duda hasta el último momento. Respecto al once, hay 4 posiciones en las que el técnico alemán tiene varias opciones. En la parte derecha de la defensa, Cubarsí, Aráujo y Koundé son las opciones para los puestos de central y lateral derecho. En la banda izquierda, Marcus Rashford se disputa el puesto con Gavi y Dani Olmo y en la delantera, Ferrán Torres o Lewandowski serán de la partida.

Posible once del Barcelona frente al Getafe:

Portero: Joan García

Defensas: Balde, Gerard Martín, Cubarsí, Araújo/Koundé

Centrocampistas: Fermín, de Jong, Pedri

Delanteros: Rashford/Olmo, Ferrán/Lewandowski, Bardghji