Jorge Morán 05 MAY 2026 - 08:48h.

El Santos ya ha informado que ha abierto una investigación interna

Neymar abofetea al hijo de Robinho por un regate durante un entrenamiento

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La situación de Neymar en el Santos sigue siendo límite. En una temporada en la que el equipo no marcha nada bien, el jugador está más en el punto de mira por lo extradeportivo que por lo que hace en el terreno de juego. A esto se le suma que incluso no cuenta para Ancelotti en la Selección Brasileña y está cada vez más cerca de colgar las botas.

Pero sin duda, el último encontronazo con Robinho Jr puede hacer que incluso deje el club mucho antes. Según las informaciones que llegaron desde Brasil, lo ocurrido en el entrenamiento se ha intensificado en las últimas horas e incluso el Santos ha tenido que abrir una investigación interna.

Un regate del hijo del ex del Real Madrid fue el detonante de un encontronazo entre ambos. Según las informaciones de los testigos, Neymar le habría hecho una dura entrada, llegando a incluso abofetearle delante de sus compañeros.

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El hijo de Robinho acusa a Neymar

Según las últimas informaciones de Globoesporte, este encontronazo no se ha quedado aquí. Los representantes de Robinho Jr habrían emitido una notificación extrajudicial al Santos exigiendo que se tomaran medidas contra Neymar por lo ocurrido en el entrenamiento.

Robinho Jr asegura en el documento que Neymar le 'profirió insultos ofensivos', le hizo tropezar y le propinó una 'violenta bofetada en la cara'. También habría pedido al Santos una reunión con la que revisar su contrato debido a las 'mínimas condiciones de seguridad' con las que cuenta. Si el club no toma medidas con lo ocurrido, el joven de 18 años amenaza con una rescisión indirecta de su contrato, pidiendo además indemnización por daños morales y materiales.

Comunicado del Santos tras lo ocurrido

Esta situación ha provocado que el club abra una investigación interna, como lo ha explicado en un comunicado publicado en redes sociales. "Santos FC informa que, por orden de la presidencia, se inició un proceso de investigación interna inmediatamente después de ocurridos los hechos para analizar el incidente que involucró a los atletas Neymar Jr. y Robson de Souza Jr. (Robinho), durante el entrenamiento del pasado domingo (3 de mayo), en el Centro de Entrenamiento Rei Pelé. El Departamento Jurídico del Club es el responsable de llevar a cabo la investigación".