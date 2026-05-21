El doble palo que se lleva la Juve en el mercado de fichajes con el Atlético de Madrid

Celia Pérez 21 MAY 2026 - 13:05h.

Italianos y españoles coinciden en dos futbolistas

Deco responde al fichaje de Julián Álvarez: "¿Pero qué me estás contando?"

Compartir







A falta de una última jornada que se presenta al rojo vivo con hasta cinco equipos peleando por no descender, buena parte de los equipos ya ponen el punto de mira en el próximo mercado de fichajes. En el Metropolitano se prepara para un verano bastante movido. Al adiós de Antoine Griezmann se le puede unir otros como el de Alexander Sorloth y Julián Álvarez, pero también se esperan movimientos en el capítulo de altas. La buena temporada de los de Diego Pablo Simeone no pasa inadvertida para los jugadores, que desean vivir la próxima temporada en Madrid.

Un duro palo para equipos como la Juventus de Turín, que ve como sus objetivos se escapan ante el deseo que despierta el cuadro rojiblanco. Uno de ellos es Bernardo Silva. El cotizado centrocampista luso termina contrato con el Manchester City esta temporada y pese a que tiene el interés un buen número de clubes, según publica la Gazzetta dello Sport, el futbolista tiene preferencia por jugar en España de la mano del cuadro rojiblanco por delante de Juve e incluso Barcelona.

PUEDE INTERESARTE El Atlético de Madrid se mete en la carrera para fichar gratis a Bernardo Silva

El luso finaliza contrato con los skyblues el próximo 30 de junio, aunque es libre de negociar con quien quiera desde el pasado 1 de enero, y por ello acumula bastantes pretendientes. Aunque parece ser que es el Atlético el que va a la cabeza, todo apunta a que no será después de un Mundial donde se pueda revalorizar cuando tome la decisión definitiva.

A su vez, dicha información también desvela que Nico González no desea volver a Turín ni siquiera con Spalletti. El jugador cedido por la vecchia signora apuesta por continuar en el Metropolitano y así se lo ha hecho saber al club italiano. Pese a todo, habrá que ver su posible encaje económico ya que Atlético de Madrid no quiere pagar por él más de 24 o 25 millones de euros, incluidas las variables.