Fran Fuentes 21 JUN 2026 - 00:17h.

Los de Julian Nagglesman fueron inferiores a los Elefantes, pero el delantero del Stuttgart salvó la papeleta desde el banquillo con un doblete

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Alemania se impuso a Costa de Marfil en la segunda jornada del Grupo E del Mundial por dos goles a uno. Los de Julian Naggelsman fueron netamente inferiores al conjunto de los Elefantes, viéndose superados por el talento de jugadores como Yan Diomandé o Christ Inao Oulaï, quien se confirma como una de las revelaciones del campeonato. Como protagonista inesperado apareció Deniz Undav, el delantero del Stuttgart, quien salió desde el banquillo y logró anotar los dos tantos de la Mannschaft. Ponemos notas a los jugadores de ambos conjuntos en el partido, uno por uno.

Manuel Neuer (5): Una parada en todo el partido, y ya vencido en el gol de Kessié.

Joshua Kimmich (5): Diomandé se le fue súper fácil en el gol de Kessié. Como lateral aportó tanto pegado a la banda como apoyando en el centro del campo.

Jonathan Tah (7): Dio la talla a nivel defensivo, secando a Bonny, persiguiéndole incluso hasta la banda y despejó varios centros de los marfileños.

Nico Schlotterbeck (4): Estaba jugando bien, pero perdió la referencia de Diallo en el gol de Kessié y salió malparado. Sustituido por Rüdiger por lesión.

Nathaniel Brown (7): Bien en defensa y aportando bastante en el centro del campo. Pudo incluso marcar en los minutos finales.

Felix Nmecha (7): Abarcando muchísimo terreno, ayudando defensivamente y tratando de verticalizar cuando Alemania tuvo el balón. De hecho, filtró el balón en el gol del triunfo germano.

Aleksandar Pavlovic (5): Perdió muy pocos balones pero Alemania necesitó un punto más de verticalidad, y él no la dio. Tampoco aportó en defensa, donde su equipo se vio muy superado por momentos.

Leroy Sané (5): Un poco mejor que el otro día, pero igualmente insuficiente. No restó y dejó un par de centros peligrosos, pero a todas luces insuficiente como para ser titular en toda una selección de Alemania.

Jamal Musiala (4): Nula presencia ofensiva, fallón en los pases y lejos de ser el futbolista que apuntaba a ser. Más en la linea de su reciente temporada que en sus mejores momentos.

Florian Wirtz (7): De lo más potable en el frente de ataque alemán. Foco de todos los ataques germanos partiendo desde la banda izquierda.

Kai Havertz (3): Perdido como delantero. Muy contenido por los centrales marfileños. Cuando se alejó y cayó a banda, igualmente perdido.

También jugaron: Antonio Rüdiger (7); Jamie Leweling (5), Nadiem Amiri (7); Deniz Undav (9): Salvó a Alemania del desastre frente a Costa de Marfil con un doblete, Leon Goretzka (-).

Las notas de Costa de Marfil frente a Alemania, uno por uno

Yahia Fofana (8): Varias paradas de mérito que mantuvieron en ventaja a los Elefantes.

Wilfried Singo (7): Buen trabajo en defensa sobre Wirtz y atento a las subidas de Brown. En ataque se incorporó en pocas ocasiones pero siempre con acierto.

Odilon Kossounou (7): Muy atento a la movilidad de Havertz, intenso en los duelos y eficaz en el juego añereo.

Emmanuel Agbadou (6): Sufrió un poquito con Musiala, pero estuvo bastante atento a la espalda de Konan con Leroy Sané.

Franck Kessié (8): Mucho trabajo por todo el largo y ancho del campo. A nivel defensivo hizo muchas ayudas y logró marcar el primer gol del partido y pudo incluso hacer alguno más.

Ibrahim Sangaré (7): Taponando en varias ocasiones como un central más, y muy atento en las vigilancias a Musiala o Nmecha, que se descolgó mucho.

Christ Inao Oulaï (8): Muy vertical y activo en el centro del campo, sin miedo a regatear, ofreciéndose constantemente e inventándose varias ocasiones de peligro por pura calidad.

Amad Diallo (5): No hizo un mal partido, llevó peligro al área rival pero estuvo muy fallón en el gesto técnico. Incluso falló un gol claro, que posteriormente Kessié remachó a gol.

Yan Diomandé (7): Se inventó una jugada de gol en la primera mitad que, efectivamente, acabó en la red, pero le faltó más continuidad en el juego.

Ange-Yoan Bonny (6): Partido de mucha lucha y pelea con los centrales rivales, pero sin ocasiones claras de gol.

También jugaron: Seko Fofana (5), Simon Adingra (4), Evann Guessand (4), Guéla Doué (6), Nicolas Pépé (7).