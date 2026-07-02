Pedro Porro vuelve al lateral y Dani Olmo ocupará la media punta

Cuándo jugaría España el siguiente partido del Mundial 2026 si gana a Austria: fecha, horario y rival

Compartir







Alineaciones confirmadas en Los Ángeles. Con el cartel de favorita, España busca un billete en octavos de final del Mundial 2026 ante la selección de Austria. El combinado español lleva desde 2010 sin superar una eliminatoria mundialista, desde que ganó el torneo en Sudáfrica. En frente, una selección austríaca que se metió en esta ronda de dieciseisavos de final tras quedar segunda de grupo con 4 puntos, sólo por detrás de Argentina.

Once de España: bajas y novedades

Luis de la Fuente introduce dos novedades respecto al duelo ante Uruguay. En el lateral derecho, el seleccionador apuesta de nuevo por Pedro Porro en detrimento de Marcos Llorente, mientras que Dani Olmo recupera su sitio como mediapunta en el lugar que ocupó Mikel Merino en el último partido.

PUEDE INTERESARTE Así están las sedes y los estadios de España para el Mundial 2030 a cuatro años de su celebración

El resto, los mismos que ante Uruguay. Álex Baena se consolida como extremo zurdo ante las bajas de Nico, Víctor y Yeremy, que aún arrastran molestias, aunque no está descartado que el canario pueda tener minutos este mismo jueves. Pedri vuelve a ocupar la base con Rodrigo y Oyarzabal será la referencia ofensiva del equipo.

Así pues, España sale de inicio con Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodrigo, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.

PUEDE INTERESARTE El XI de los mejores jugadores sin contrato de LALIGA de cara a la temporada 26/27

Once de Austria: bajas y novedades

Ralf Rangnick introduce varias novedades respecto al último partido ante Argelia, que acabó en tablas. En defensa mete a Danso y Danso en detrimento de Lienhart, mientras que Laimer, a priori, ocupará el lateral y deja en el banquillo a Mwene. Arriba, el seleccionador deja fuera a Arnautovic para colocar a Gregoritsch como 9.

Así pues, Austria sale de inicio con Alexander Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, Xaver Schlager; Schmid, Wanner, Sabitzer; y Gregoritsch.