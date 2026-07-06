Por qué de la rotura de la bota de Pedro Neto: la imagen viral del Portugal-España

Celia Pérez 06 JUL 2026 - 22:57h.

El futbolista mostró su bota tras una pisotón

Javier Bardem aparece con la camiseta de España en el partido ante Portugal y acapara todos los focos

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Portugal y España se midieron este lunes por la noche en un duelo duro de octavos. Sin goles en la primera mitad, la imagen viral del encuentro la acaparó Pedro Neto. Y es que el futbolista luso protestó una falta con la bota en la mano en la que se podía ver un agujero en la zona trasera del talón. Una instantánea que ha recorrido las redes sociales y que tiene su explicación.

En el 38', el futbolista del Chelsea acaparó todos los focos. Con la bota en la mano, el futbolista reclamaba al árbitro que le habían pisado. Mientras protestaba, las cámaras captaban como el calzado del futbolista tenía un agujero en la zona trasera. La imagen comenzó a recorrer en unas redes sociales donde se encontró la explicación. Al parecer es una forma de evitar la presión y dolores en el talón. De esta forma consigue aliviar la zona y evitar males mayores.

Fue en una primera mitad en la que la selección española dominó, pero sin aprovechar las ocasiones por falta de pegada y por las paradas de Diogo Costa para llegar con empate a cero al descanso. Con el partido bastante trabado, otro de los protagonistas estuvo en la grada, en la que de nuevo apareció Javier Bardem, sonriente ha aparecido con la camiseta de España

El actor ha sido captado por las cámaras de DAZN durante la retransmisión al inicio en la grada con la elástica de la selección, algo que ha llamado la atención después de los comentario que suscitó que apareciera vestido sin ella en el encuentro ante Austria. Fue en el duelo de dieciseisavos, en el que se le pudo ver en el palco junto a Penélope Cruz y Rosalía, ambas con camisetas de España. Sin embargo, Javier Bardem en esa ocasión optó por vestir una camiseta de un tono verde oliva que generó cierta curiosidad en las redes.