Joaquín Anduro 01 AGO 2026 - 17:03h.

Mourinho recupera el 4-2-3-1 en el Real Madrid

Gonzalo García vs Carlos Espí: el Big Data analiza el cambio de delanteros del Real Madrid

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El Real Madrid disputa este sábado su primer amistoso real de pretemporada con el reestreno de José Mourinho tras los partidillos de entrenamiento frente al Alcorcón y el Leganés. Con numerosas bajas en su convocatoria y Carlos Espí ya en el banquillo, el portugués apuesta por la vuelta al 4-2-3-1 que ya usó en su primera etapa sorprendiendo con Dumfries en el ataque.

Sólo nueve futbolistas del primer equipo estarán disponibles en el duelo en la ciudad austríaca de Klagenfurt y, salvo Espí, todos arrancarán desde el once titular. De ahí que Mou haya tenido que innovar con Denzel Dumfries como extremo derecho por delante de Trent Alexander-Arnold y testar así a ambos futbolistas, con el neerlandés por primera vez de corto.

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Andriy Lunin aparece en la portería por la ausencia de Thibaut Courtois y Álvaro Carreras jugará por la izquierda flanqueando junto a Trent una zaga con dos canteranos. Joan Martínez y Mario Rivas actuarán como centrales titulares debido a los jugadores aún de vacaciones y a los lesionados como Raúl Asencio y Éder Militao y el tocado Dean Huijsen.

En el doble pivote actuarán Eduardo Camavinga y Fede Valverde con Arda Güler moviéndose por delante en una función de mediapunta que ocupó Mesut Ozil durante la primera época de José Mourinho. En ataque, Endrick actuará como punta con el citado Dumfries por la derecha y Alexis Ciria, otro canterano, por el extremo izquierdo.

En el banquillo, junto a Carlos Espí, que podría tener minutos ya en la segunda parte, esperan su turno los canteranos Javi Navarro, Sergio Mestre, Jesús Fortea, Lamini Gati, Aimar García, Diego Lacosta, Jorge Cestero, Dani Yáñez y Jacobo Ortega. En la Fiore destaca la presencia en el once de dos españoles como Álex Jiménez, canterano madridista y David de Gea, que estuvo muy cerca del equipo blanco en 2015 hasta que un fax fuera de plazo se cruzó en su camino.

Alineaciones del Real Madrid-Fiorentina

XI del Real Madrid: Andriy Lunin; Trent Alexander-Arnold, Joan Martínez, Mario Rivas, Álvaro Carreras; Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Denzel Dumfries, Arda Güler, Alexis Ciria; Endrick.

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XI de la Fiorentina: David de Gea; Álex Jiménez, Radu Dragusin, Viery, Luca Ranieri; Roberto Mandragora, Christ Oulai, Cher Ndour, Arthur Atta; Albert Gudmunsson, Roberto Piccoli.