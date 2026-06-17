Juan Pérez 17 JUN 2026 - 13:09h.

El enfrentamiento directo con Lamine Yamal, lo más destacado de la creación

El comandante del avión que llevó a Cabo Verde pidió conocer al Vozinha tras su gesta ante España

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El ascenso al estrellato de Vozinha desde su partidazo con Cabo Verde ante España deja múltiples halagos y un reconocimiento público que lo eleva por encima de los 11 millones de seguidores en Instagram. Una lupa muy curiosa que revela el gusto por los nombres desconocidos que triunfan en un Mundial como el de Estados Unidos, Canadá y México con una repercusión instantánea incluso en la ejecución de la IA con genialidades como un anime hecho a su medida.

La vertiente anime entra de lleno en el Mundial 2026 con la creación fanmade de un simpático vídeo destinado a encumbrar al guardameta de Cabo Verde. Con el estilo de animación similar al de Óliver y Benji, esta irrupción creada con inteligencia artificial muestra el constante ataque de España en el debut mundialista con disparos entroncados a animales como era habitual en la explosión fantasiosa de la ficción.

Con Lamine Yamal como uno de los protagonistas entre algunos rostros conocidos de España, sin lugar a dudas el héroe del anime es Vozinha, que gracias al poder del tiburón es capaz de parar cada ataque de la selección comandada por Luis de la Fuente. Y no es ni menos una ejecución limpia, porque de hecho la última jugada del partido es un pase de Lamine...para que remate él mismo en una posición totalmente diferente, pero vale como contenido instantáneo sin más validez que esa.

Un contrapunto simpático que acompaña la elevación a los cielos de Vozinha, uno de los héroes hasta ahora anónimos del Mundial, que independientemente del salto en redes sociales ha sido relevante en cada plano y titular del partido. Con 40 años su carrera llega a este punto con una versión animada cuanto menos sorprendente, pero todavía tiene al menos dos partidos más para demostrar que puede cerrar su arco de personaje con alguna sorpresa más, y quién sabe si con más capítulos caricaturizados.