Robert Lewandowski viaja para cerrar su fichaje por la MLS: salario, primas y años de contrato

Fran Fuentes 12 JUN 2026 - 22:44h.

Ofertón desde Estados Unidos para continuar con su carrera ¡hasta tres temporadas!

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Robert Lewandowski fue despedido con honores en el Camp Nou tras una etapa de cuatro años de éxitos en el FC Barcelona. A sus 37 años, el delantero polaco marcó una etapa con la camiseta azulgrana, llegando a un equipo con muchos problemas tanto económicos como deportivos y con la necesidad de encontrar a nuevos referentes después de la marcha de Leo Messi. En este sentido, el ariete demostró su valía, registrando un elevadísimo número de goles y nada menos que siete títulos más en su palmarés. Ahora, el veterano futbolista parece que ya tiene decidido el próximo paso de su carrera.

Y es que, según adelanta el periodista polaco Tomasz Włodarczyk, del portal Meczyki.pl, y confirma Fabrizio Romano, Robert Lewandowski se encuentra de viaje, camino a Estados Unidos junto con su agente, Pini Zahavi, para cerrar su futuro. Y es que el polaco firmará por Chicago Fire, club con el que lleva muchos meses negociando. De hecho, ya viajó junto a su esposa, Anna Lewandowska, que tiene negocios en la ciudad, para conocer el interés por parte del club estadounidense y el proyecto que le ofrecían.

Salario, primas y años de contrato de Robert Lewandowski en el Chicago Fire

Así las cosas, el fichaje aún no está cerrado, pero sí en una fase avanzada. Chicago Fire presiona para que el delantero acepte la oferta cuanto antes, aunque las próximas conversaciones serán clave para cerrar el acuerdo. En este sentido, el club de la MLS le ofrece a Robert Lewandowski un contrato de dos o tres años, a razón de 15 millones de euros por temporada. Aunque, eso sí, con las primas de fichaje y por objetivos se quedaría en una cifra superior a los 20 millones al año. Una oferta importantísima para un jugador que ha demostrado este mismo curso con el FC Barcelona que aún le queda fútbol en sus botas, pese a su avanzada edad.