Celia Pérez 30 JUL 2026 - 10:04h.

Al delantero le gustaría salir este verano del cuadro francés

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A falta de poco más de un mes para que finalice el mercado de fichajes de verano, el Atlético de Madrid se mueve en el mercado de fichajes con varios objetivos abiertos. En la operación salida está muy pendiente del 'culebrón Julián Álvarez', tomando decisiones con Alexander Sorloth y cerrando la venta de Thiago Almada, mientras que como refuerzos suenan nombres como el Cuti Romero o ahora Matías Fernández-Pardo.

El delantero del Lille, que ha firmado una gran temporada en la Ligue 1 consolidándose como una de las jóvenes promesas de la liga francesa y que ha formado parte de Bélgica durante el Mundial, habiendo ignorado las convocatorias de la selección española, se ha convertido en uno de los objetivos del Atlético de Madrid. Según cuenta L'Equipe, el jugador desea dejar el Lille este verano y entre sus pretendientes se encuentran equipos como el Liverpool, el Arsenal, el Chelsea y el Atlético de Madrid.

Matías llevaría casi un año considerando su salida y este verano sería el escenario ideal para tratar de buscar nuevos horizontes, aunque parece una operación bastante compleja, teniendo en cuenta que el Lille no piensa desprenderse de él. Así de claro lo ha dejado su Olivier Létang, presidente del club francés, que ha cerrado la puerta a cal y canto a una posible salida. "El jugador tiene contrato hasta 2029 y su salida no es un problema. Contamos con él, él lo sabe y hemos sido muy claros con él", afirmó contundentemente acerca de Matías Fernández-Pardo.

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La férrea postura del Lille no frena en interés rojiblanco. Tal y como cuenta el diario AS, el Atlético lleva semana siguiendo la evolución del futbolista para un puesto que necesita reforzar en este mercado de fichajes, más teniendo en cuenta la delicada situación que se está viviendo estas semanas con el futuro de Julián Álvarez.